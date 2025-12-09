Un hombre mayor perdió el control de su camioneta, mató a una persona y murió en el choque

El rodado terminó contra el paredón de la plaza donde las jóvenes se encontraban. Una de ellas está en estado crítico.

Hoy 08:52

Un jubilado de 89 años perdió el control de su camioneta, atropelló y mató a una mujer, y murió tras el choque en una plaza de la localidad costera de Miramar.

El dramático accidente se produjo antes de las 17.30 de este domingo, en la intersección de calle 37 y Avenida 12.

Por motivos que aún investigan la Fiscalía de Delitos Culposos y la Estación de Policía Comunal, la camioneta que circulaba a alta velocidad se desvió de su trayectoria, atravesó parte del espacio verde y chocó contra un paredón de piedras.

Detrás del murallón había un banco donde se encontraban las dos mujeres. El impacto fue devastador: una murió en el acto, mientras que la otra sufrió lesiones internas de gravedad y múltiples fracturas.

El conductor también murió, aunque no está esclarecido si fue a causa del choque o por una posible descompensación previa que habría provocado el despiste.

La mujer que sobrevivió, de 43 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internada en estado reservado.

Los investigadores buscan determinar si el conductor sufrió un problema de salud antes del impacto y realizarán peritajes sobre el vehículo y el lugar del hecho.

La Fiscalía de Delitos Culposos también espera resultados médicos y testimonios para reconstruir la mecánica del siniestro y definir eventuales responsabilidades.