Increíble patada giratoria mandó a volar 360° a su rival

Un adolescente envió a la lona a su rival con una fantástica patada giratoria, durante un campeonato de karate en Rusia.

Hoy 08:47

Un épico nocaut giratorio se pudo ver en un campeonato ruso de karate, que se celebró la semana pasada en la ciudad de Nizhni Nóvgorod. 

En la final de la categoría de +76 kilos, Alexánder Bambyshev, de 17 años, derrotó con una patada espectacular a su oponente, que cayó tras girar 360°.

TEMAS Rusia

