Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 DIC 2025 | 0º
X
Somos Deporte

“104 de historia”: el emotivo video de Olímpico para celebrar un nuevo aniversario

El Negro está de festejos y publicó un video en sus redes sociales con las diferentes actividades que se realizan en el club.

Hoy 10:20

El Club Ciclista Olímpico celebró sus 104 años con un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde mostró las diferentes actividades que se desarrollan en la institución. El Negro compartió imágenes de sus disciplinas y espacios, en una nueva demostración del sentido de pertenencia que caracteriza al club de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la cena aniversario, el presidente de Olímpico, Dr. Mario Pastor Suárez, destacó la importancia del esfuerzo colectivo para sostener el crecimiento institucional. “Un compromiso de todos para seguir haciendo grande a Olímpico”, expresó en su mensaje ante socios, dirigentes y colaboradores.

El directivo llamó al compromiso de dirigentes, empleados y socios en un contexto social y económico desafiante. Además, agradeció el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, representado por el Secretario de Deportes, Prof. Carlos Dapello, quien participó de la celebración.

Finalmente, el funcionario provincial felicitó al Negro bandeño por sus logros deportivos y sociales, que consolidan a Olímpico como un referente nacional y un ejemplo dentro del deporte argentino.

TEMAS Club Ciclista Olímpico La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores entre River y Boca en Madrid
  2. 2. Una motociclista resultó herida tras ser embestida por una camioneta en Añatuya
  3. 3. El tiempo para este martes 9 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: jornada estable y calurosa
  4. 4. Tomás Oneto, el nuevo refuerzo de Güemes para la Primera Nacional 2026
  5. 5. Quirno cruzó a un embajador de carrera que criticó la compra de los aviones F-16 por parte del Gobierno
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT