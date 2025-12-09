“104 de historia”: el emotivo video de Olímpico para celebrar un nuevo aniversario

El Negro está de festejos y publicó un video en sus redes sociales con las diferentes actividades que se realizan en el club.

Hoy 10:20

El Club Ciclista Olímpico celebró sus 104 años con un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde mostró las diferentes actividades que se desarrollan en la institución. El Negro compartió imágenes de sus disciplinas y espacios, en una nueva demostración del sentido de pertenencia que caracteriza al club de La Banda.

Durante la cena aniversario, el presidente de Olímpico, Dr. Mario Pastor Suárez, destacó la importancia del esfuerzo colectivo para sostener el crecimiento institucional. “Un compromiso de todos para seguir haciendo grande a Olímpico”, expresó en su mensaje ante socios, dirigentes y colaboradores.

El directivo llamó al compromiso de dirigentes, empleados y socios en un contexto social y económico desafiante. Además, agradeció el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, representado por el Secretario de Deportes, Prof. Carlos Dapello, quien participó de la celebración.

Finalmente, el funcionario provincial felicitó al Negro bandeño por sus logros deportivos y sociales, que consolidan a Olímpico como un referente nacional y un ejemplo dentro del deporte argentino.