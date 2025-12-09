Logran apresar a un detenido que se había fugado del Centro Provincial de Salud Mental

Conrado Vanni Gorostiza había escapado anoche y era intensamente buscado.

Hoy 10:51

El hombre que anoche se había escapado del Centro Provincial de Salud Mental “El Polear”, en La Banda, ya fue apresado por personal policial tras un operativo realizado en las primeras horas de esta mañana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata de Conrado Vanni Gorostiza, de 39 años, oriundo de Córdoba Capital, quien se encontraba imputado por desobediencia judicial en una causa instruida por la Comisaría Comunitaria Nº 45, con la intervención del fiscal Diego Cortes. Por orden judicial, debía permanecer internado en la institución.

La fuga ocurrió alrededor de las 22.10 del martes, cuando el agente asignado a la custodia —quien estaba de servicio desde las 6 de la mañana— se retiró por unos instantes del área de vigilancia. En ese lapso, Vanni Gorostiza aprovechó que la puerta principal estaba abierta por el ingreso de una ambulancia y se dio a la fuga a pie hacia la zona de Salta Prolongación.

Tras conocerse la evasión, varias dependencias policiales coordinaron una búsqueda intensiva que incluyó patrullajes y controles en distintos puntos de La Banda. Finalmente, el imputado fue localizado y reducido, siendo nuevamente puesto bajo custodia policial.