El Inter de Lautaro Martínez y el Liverpool de Mac Allister se enfrentan en el partido del día por la Champions League

Además jugarán Chelsea, Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Tottenham, entre otros. Gran presencia de futbolistas argentinos.

Hoy 15:35
Inter Liverpool

Este martes se vivirá un duelo argentino de alto impacto en la Champions League, cuando el Liverpool visite al Inter de Milán en el estadio Giuseppe Meazza. Allí, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, piezas clave de la Selección Argentina campeona del mundo, se enfrentarán en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

El Liverpool atraviesa un momento deportivo muy complicado y llega envuelto en polémica por el conflicto con Mohamed Salah, quien criticó a la dirigencia y al entrenador. Como consecuencia, el egipcio no fue convocado para este compromiso. En contrapartida, el Inter es uno de los líderes de la fase regular y con una victoria podría asegurarse la clasificación a la próxima ronda.

El encuentro comenzará a las 17:00 con transmisión en vivo por Fox Sports y Disney+, en un escenario que promete ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

Agenda cargada con presencia argentina

Además del cruce entre Inter y Liverpool, la jornada ofrecerá varios partidos de alto nivel con protagonismo argentino. El Chelsea de Enzo Fernández se medirá ante el Atalanta, mientras que el Tottenham de Cuti Romero recibirá al Slavia Praga.

También habrá acción para el Atlético de Madrid del Cholo Simeone y Julián Álvarez, que enfrentará al PSV Eindhoven, y para el Galatasaray de Mauro Icardi, que jugará ante el Mónaco.

Todos los partidos del martes en la Champions League

12.30 Kairat Almaty vs Olympiacos / ESPN2
14.45 Bayern Munich vs Sporting CP / Fox
17.00 Monaco vs Galatasaray / Fox2
17.00 Atalanta vs Chelsea / ESPN3
17.00 FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt / ESPN2
17.00 Inter Milan vs Liverpool / FOX
17.00 PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid / ESPN3
17.00 Union St. Gilloise vs Olympique Marsella / Disney+
17.00 Tottenham vs Slavia Praga / ESPN4

