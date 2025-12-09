El Inter de Lautaro Martínez y el Liverpool de Mac Allister se enfrentan en el partido del día por la Champions League

Además jugarán Chelsea, Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Tottenham, entre otros. Gran presencia de futbolistas argentinos.
Este martes se vivirá un duelo argentino de alto impacto en la Champions League, cuando el Liverpool visite al Inter de Milán en el estadio Giuseppe Meazza. Allí, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, piezas clave de la Selección Argentina campeona del mundo, se enfrentarán en uno de los partidos más atractivos de la jornada.
El Liverpool atraviesa un momento deportivo muy complicado y llega envuelto en polémica por el conflicto con Mohamed Salah, quien criticó a la dirigencia y al entrenador. Como consecuencia, el egipcio no fue convocado para este compromiso. En contrapartida, el Inter es uno de los líderes de la fase regular y con una victoria podría asegurarse la clasificación a la próxima ronda.
El encuentro comenzará a las 17:00 con transmisión en vivo por Fox Sports y Disney+, en un escenario que promete ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos.
Además del cruce entre Inter y Liverpool, la jornada ofrecerá varios partidos de alto nivel con protagonismo argentino. El Chelsea de Enzo Fernández se medirá ante el Atalanta, mientras que el Tottenham de Cuti Romero recibirá al Slavia Praga.
También habrá acción para el Atlético de Madrid del Cholo Simeone y Julián Álvarez, que enfrentará al PSV Eindhoven, y para el Galatasaray de Mauro Icardi, que jugará ante el Mónaco.
• 12.30 Kairat Almaty vs Olympiacos / ESPN2
• 14.45 Bayern Munich vs Sporting CP / Fox
• 17.00 Monaco vs Galatasaray / Fox2
• 17.00 Atalanta vs Chelsea / ESPN3
• 17.00 FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt / ESPN2
• 17.00 Inter Milan vs Liverpool / FOX
• 17.00 PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid / ESPN3
• 17.00 Union St. Gilloise vs Olympique Marsella / Disney+
• 17.00 Tottenham vs Slavia Praga / ESPN4