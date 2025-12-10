Anuncios, medidas y proyectos: los puntos más destacados del discurso del gobernador Elías Suárez

Desde darle protagonismo a los jóvenes hasta profundizar la inversión en Educación. El mandatario santiagueño brindó su primer discurso en como gobernador en la Legislatura.

Hoy 22:18

El flamante gobernador de Santiago del Estero, Elías Miguel Suárez, brindó este miércoles 10 de diciembre su primer discurso como máxima autoridad del ejecutivo. En el mismo, hizo hincapié en el rol protagónico que tendrán los jóvenes y también la inversión en Educación, Ciencia, Tecnología.

Aquí, los aspectos más importantes de su discurso:

1-Durante el proceso electoral, me referí a darle protagonismo a los jóvenes durante mi gestión de gobierno. La educación y el aprendizaje de nuestros alumnos es un espacio protagónico y destacado.

Para que los jóvenes docentes puedan cumplir el sueño de desarrollarse en su ciudad, localidad, o paraje de nacimiento, he decidido instruir al Consejo General de Educación a que formule las pautas para la opción de cargos y horas cátedra del ciclo lectivo 2026, dando prioridad a aquellos docentes sin cargos y domiciliados en la ciudad, localidad o paraje en donde se encuentre ubicado el establecimiento educativo que requiera la necesidad de ese servicio.

El Primer trabajo docente estará destinado a jóvenes educadores de la provincia, con el fin de que logren cumplir el sueño de trabajar en su tierra. Cerca de su familia y formando a estudiantes de su propia comunidad.

2-El Docente debe ocupar el centro de la enseñanza:

Fortaleceremos la formación y actualización docente con foco en enseñanza de la lectura, matemáticas, ciencias y habilidades digitales y potenciaremos las gestiones directivas. En este sentido, he decidido la cobertura por concurso de los cargos jerárquicos vacantes en todos los niveles educativos, seleccionando de manera transparente a los docentes que acrediten su experiencia, sus saberes y su capacidad para enseñar y gestionar. En esa línea, voy a instruir al Consejo General de Educación a elaborar las pautas del concurso para cubrir los cargos jerárquicos vacantes, asegurando procesos transparentes, equitativos y que garanticen la permanencia y la estabilidad.

3-La Capacitación para jóvenes y adultos:

Según los trabajos realizados en conjunto con el observatorio de la deuda social argentina de la UCA, la provincia muestra avances significativos en la generación de empleo y en la reducción del desempleo.

Sin embargo, los mismos estudios muestran que es fundamental mejorar en una oferta laboral de mayor calidad. Y para obtener mejores trabajos, debemos aprender y capacitarnos.

Ahora, el objetivo será lograr la certificación correspondiente de habilidades y proyectos que integren un amplio plan de formación en saberes técnicos, digitales y profesionales, que impulsaremos desde las áreas educativas provinciales, desde las universidades e instituciones complementarias como el ITSE, y los sectores productivos.

Para ello, implementaremos un programa específico destinado a jóvenes de 18 a 35 años, que les permitan acceder a instancias de capacitación y formación profesional.

En una primera etapa, esperamos abarcar un importante número de santiagueños, con el objetivo de alcanzar más de 3.000 jóvenes inscriptos en el primer año de gestión, para cursos de 6 meses a un año de duración. Estos espacios formativos estarán centrados en oficios tradicionales -relacionados con la construcción, los servicios y reparaciones de artículos del hogar, la mantención de máquinas y motores, la industria alimenticia, los servicios agropecuarios y las tareas de apoyo a la industria forestal, entre otros- como también en áreas tecnológicas, y de programación, y en competencias digitales, tales como la administración básica de sistemas, el diseño web, el uso de software para logística y gestión, la edición de contenidos digitales, etcétera.

Además, este programa estará orientado a la especialización de nuestros profesionales en ciencias económicas, de la salud y en diversas áreas de la ingeniería. Para ello, buscaremos el acompañamiento de centros de capacitación, empresas líderes en tecnología e instituciones de alto reconocimiento nacional e internacional.

La finalidad es dotar a los jóvenes y adultos que aspiran a conseguir empleo, de las herramientas necesarias para alcanzar nuevos puestos de trabajo con mejor remuneración.

El objetivo no es solo la creación de empleo, sino generar trabajo de calidad, formales y sostenibles en el tiempo, que garanticen la dignidad del trabajador.

4-Para ello, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 de nuestra Constitución Provincial y por la ley 7054, pondremos en vigencia el Consejo Económico Social como ámbito formal de análisis y discusión entre los sectores públicos y privados, de las políticas referidas al sector productivo de nuestra provincia. Este consejo estará integrado por Áreas del Poder Ejecutivo, Organizaciones No Gubernamentales, instituciones intermedias de carácter técnico o profesional, entidades y organizaciones comerciales, económicas y financieras, Universidades, Poder Legislativo y la Confederación General del Trabajo.

El mismo tendrá como funciones primordiales los siguientes puntos: Promover el fortalecimiento de las empresas existentes y la creación de nuevas; la reconversión productiva en el ámbito agropecuario, forestal, minero e industrial; Impulsar políticas de calidad en las cadenas productivas mediante la creación de una marca que identifique a los productos de la provincia, y mediante la certificación de normas de calidad que posibiliten la participación de la provincia en los circuitos económicos y comerciales internacionales; Vincular la producción con el sector académico y de investigación científica y tecnológica; Analizar mecanismos más idóneos para la promoción del uso de nuevas tecnologías y para la cooperación interjurisdiccional en el desarrollo científico-tecnológico ligado a la producción; Y Colaborar en el desarrollo turístico de la provincia, como así también, promover la instalación de nuevas industrias en Santiago del Estero.

5-Por lo que consideramos importante la renovación de una herramienta fundamental como lo son las agencias de desarrollo territorial para que acompañen al sector productivo en el asesoramiento, la información científica y climatológica y el equipamiento adecuado para el laboreo, como así también una actualización de la ley N°6750 de promoción industrial, sancionada en el 2005 con el fin de dotar al estado provincial de un instrumento adecuado y eficaz que convierta a Santiago del Estero en una alternativa atractiva para radicar nuevas inversiones e industrias.

6-La promoción de actividades industriales son el motor del desarrollo económico, el Estado tiene un rol esencial, apoyando a las actividades productivas entendidas como creadoras de recursos genuinos y de mayores y mejores fuentes de empleo.