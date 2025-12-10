Olímpico lo peleó hasta el último segundo, pero no pudo con Peñarol en Mar del Plata

El Negro de La Banda cayó de manera ajustada en su visita al Milrayitas, por la Liga Nacional

Hoy 01:27

El Milrayitas venció a Olímpico de La Banda por 82-76 en Mar del Plata. Luciano Guerra fue la gran figura de la noche con una actuación completa: 22 puntos, 6 asistencias y 6 rebotes, liderando al equipo en los momentos decisivos.

El local comenzó firme y se llevó el primer cuarto 24-18, con buenos pasajes de Carreras y Hoover, ambos aportando 5 puntos. Sin embargo, Olímpico reaccionó en el segundo parcial: logró una ráfaga ofensiva que le permitió sacar 8 puntos de ventaja (36-28) y cerró la primera mitad arriba 44-41.

En el tercer cuarto, cuando faltaban cuatro minutos, Ascanio, que venía siendo la figura del conjunto santiagueño, fue descalificado. McKinney tomó la conducción ofensiva de la visita y Olímpico ganó el cuarto, aunque por la mínima: 57-58.

El último capítulo comenzó con dos triples consecutivos de Carreras, que devolvieron a Peñarol el control del marcador. Desde allí, el Milrayitas manejó la ventaja con solidez. Luciano Guerra asumió el liderazgo en ataque y se mostró determinante en defensa para sellar el triunfo.