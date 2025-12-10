Tras el Nobel a Machado, el chavismo marcha en Caracas y Maduro bloquea la salida del cardenal Porras

La reciente salida clandestina de María Corina Machado hacia Curazao y luego a Noruega tensó aún más el escenario político.

El chavismo volvió a estrechar filas con una nueva movilización de masas para contrarrestar la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado, en momentos en que aumenta la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro y la amenaza militar estadounidense.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que Machado recibió un “premio manchado en sangre”.

En ese escenario, el cardenal venezolano Baltazar Porras denunció este miércoles que fue amenazado con ser detenido en el aeropuerto internacional de Caracas después de que las autoridades le impidieron viajar al exterior.

“Me hicieron firmar unos papeles en los que dicen que por ´incumplimiento de las normas para viajar´ no podía hacerlo. Quise hacer una foto de dicho papel, pero no me lo permitieron y no de muy buenas maneras. Si yo insistía en la foto, me amenazaron de quedar detenido“, denunció en X el religioso, una de las figuras más reconocidas de la Iglesia Católica venezolana.

Según Porras, su pasaporte fue anulado.

Nueva marcha chavista en Caracas

Mientras se espera la llegada de Machado a Oslo, donde hoy no pudo retirar personalmente el premio, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) marchaba este miércoles otra vez en Caracas. La excusa es conmemorar el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, pero el chavismo duro busca dar una imagen de fortaleza interna ante el duro golpe recibido con la distinción a su principal opositora.

“¡Basta de guerras eternas carajo! Basta de guerras imperiales. Esta patria no será colonizada jamas por ningun imperio", dijo Maduro en un extenso discurso en el que cantó y bailó sobre una tarima y pidió a Donald Trump: “No crazy war”. Además, pidió estar preparados para “partirle los dientes” a Estados Unidos.

Mientras tanto en Oslo, se espera la llegada de Machado.

“La entrega del premio significó una enorme derrota simbólica y política para el chavismo”, afirmó al medio TN el analista venezolano Andrés Cañizalez, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas.

Pero no solo el premio es un duro golpe para Maduro.

“Que una líder política como Machado, al que el gobierno acusa de golpista y terrorista, haya logrado salir del país (por vías irregulares), también representa una derrota porque deja en evidencia que el sistema de control no es tan rígido”, dijo el analista.

Según The Wall Street Journal, Machado viajó en una embarcación hacia la vecina Curazao para seguir su viaje a Noruega.