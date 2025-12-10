Víctor Araujo presentó su renuncia como intendente de la ciudad de Fernández

La presentación formal lo hizo este martes ante el Honorable Concejo Deliberante de esa ciudad.

En un comunicado publicado este martes por la noche, el intendente de la Ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo, dio a conocer que presentó formalmente su renuncia ante el Honorable Concejo Deliberante, el cual deberá aceptar el petitorio en una sesión que tendrá lugar este miércoles por la noche.

Adjuntado a la nota de renuncia, el hasta ahora jefe comunal de la “Capital del Agro”, presentó un informe de gestión de los 7 años que estuvo al frente del municipio de la ciudad Cabecera del departamento Robles.

El comunicado completo:

“Hoy quiero dirigirme a toda nuestra comunidad Fernandense.

En 2018 asumí el compromiso de dirigir los destinos de esta ciudad que amo y lo hice con el mayor compromiso posible. Fuimos protagonistas de un contexto de rigurosa adversidad; crisis económica, pandemia, tornados e inundaciones, y siempre, intentamos progresar a pesar de la coyuntura.

En 2022 la población nos premió con la oportunidad de un nuevo y último mandato, ratificando el rumbo que habíamos iniciado en 2018.

Muchas fueron las obras y gestiones concretadas, lo que nos da una gran satisfacción y la tranquilidad del deber cumplido. Mucho es lo que aún queda por hacer y hemos sido testigos del enorme potencial que tiene Fernández y sobre eso debemos seguir trabajando, con la misma línea seguida en estos años.

Hoy debo anunciar que renuncio al cargo de Intendente a partir del día de la fecha, interrupción que decido realizar para asumir un nuevo compromiso, convencido de que trabajaré y aportaré desde otro lugar para que esta ciudad no se detenga.

Solo me queda agradecer a mi familia, amigos, dirigentes que acompañaron este trabajo, empleados municipales que con su trabajo diario me permitieron avanzar en proyectos importantes, a cada funcionario que me acompañó en estos años y al gobierno provincial, en especial al Dr. Gerardo Zamora que permitió concretar anhelos que creíamos casi imposibles. A todos ellos solo decirles gracias y solo gracias!!!!”