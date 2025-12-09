Cuál es el presupuesto educativo que necesitará una familia santiagueña para 2026

El 2026 golpeará el bolsillo educativo: cuánto necesitará una familia santiagueña para mandar a sus hijos a la escuela privada. El análisis en Libertad de Opinión.

Hoy 22:58

En Libertad de Opinión de este martes puso sobre la mesa un tema que inquieta a cientos de familias santiagueñas: el presupuesto educativo que necesitarán en 2026 para sostener la escolaridad privada de sus hijos. Y los números muestran una brecha cada vez más profunda entre el costo de la educación y los ingresos proyectados para el año próximo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se analizó en el programa, las matrículas para 2026 ya llegan con aumentos del 90 al 100%, e incluso superan ese techo en algunos establecimientos. A esto se suma que varias escuelas decidieron anticiparse y ya comunicaron el valor de las cuotas mensuales del año entrante, con incrementos que oscilan entre 80% y 100%, promediando un 90% real. El resultado es contundente: prácticamente todas duplicarán sus valores actuales.

Los ejemplos relevados en colegios del microcentro lo muestran sin rodeos. Una cuota que hoy es de $70.000 pasará a rondar los $130.000. Otra, que este diciembre cerró en $75.000, se irá a $155.000. Un tercer establecimiento, de $90.000 a $175.000. Y uno más exclusivo, de $125.000 a $215.000. Todo esto, por alumno.

Para una familia con un solo hijo y tomando la cuota más baja del abanico analizado, la inversión anual entre matrícula y cuotas para 2026 bordeará $1.5 millones. En los otros casos, el presupuesto trepa a $2 millones, $2.1 millones y hasta $2.5 millones al año. En colegios más selectos, el número ya se mueve entre $4 millones y $4.5 millones.

El análisis sumó un dato clave: lo que ocurrirá con los ingresos de las familias. Las estimaciones privadas y oficiales proyectan para 2026 una inflación del 21% al 24%, subas salariales del 20%, y un dólar que, según relevó el Banco Central, crecería aproximadamente 16%, llegando a $1.720. Todos indicadores muy lejanos al 90% de incremento que aplicarán los colegios privados.

A este escenario se suma otro golpe al bolsillo: el nuevo costo del boleto, que desde hoy es de $1.140. Una persona que viaja cuatro veces al día —ida y vuelta en mañana y tarde— gastará $4.560 por jornada, unos $100.000 mensuales. En una pareja que se traslada a diario, ese monto asciende a $200.000. Y si no hay nuevos aumentos en el año, ambos terminarán destinando cerca de $2.5 millones anuales solo en transporte. Cuando esa familia además envía a un hijo a una escuela privada, el gasto mensual combinado entre cuota y transporte rondará los $390.000 a $400.000.