Horror en Misuri: una pareja quedó detenida por encerrar, golpear y obligar a pasar hambre a sus tres hijos

La policía describió el caso como “uno de los peores abusos infantiles jamás vistos”, con los menores golpeados, aislados y sin acceso a comida en una casa declarada inhabitable.

Estados Unidos quedó conmocionado por un grave caso de violencia familiar. Amberly Britton y Mark Myers fueron detenidos luego de ser acusados de encerrar, golpear y dejar morir de hambre a sus tres hijos.

De acuerdo con la policía de O´Fallon, ciudad de Misuri, se trata de “uno de los peores casos de abuso infantil que han visto”. La casa fue declarada inhabitable por las autoridades.

La pareja fue arrestada tras meses de una investigación que comenzó cuando uno de sus hijos apareció en la escuela con un corte grave en la piel. Al no recibir respuesta, la policía junto con los Servicios Sociales fueron a la casa y lo que encontraron superó cualquier sospecha.

De acuerdo con los documentos judiciales, los investigadores vieron que los armarios de la cocina y hasta la heladera tenían candados. Los tres chicos no tenían acceso regular a la comida y llegaron a romper los candados para poder comer algo.

El interior de la casa también era un desastre. Según la policía, no había sábanas en los colchones, el lugar olía a orina y no tenía calefacción. A esto se sumó el hallazgo de que cada habitación tenía una cerradura que solo se abría con huella digital.

Como si esto fuera poco, durante el operativo, los agentes encontraron una gran cantidad de metanfetamina. Según los investigadores, lejos de mostrar culpa, los padres señalaron a los propios chicos como responsables y los trataron de mentirosos.

Los menores declararon que eran golpeados con distintos objetos y encerrados en sus habitaciones, a veces durante toda la noche. También contaron que tenían prohibido hablar sobre lo que pasaba en su casa.

La situación se vuelve aún más grave al revisar sus antecedentes. Los registros judiciales muestran que Britton tiene condenas previas por poner en peligro el bienestar de un nene. Myers, por su parte, cuenta con condenas por violación legal, no registrarse como delincuente sexual y posesión de sustancias.