Accidente doméstico generó pánico en el centro

Una dotación de bomberos debió intervenir en un departamento ubicado en Entre Ríos y San Martín. Corte de tránsito en los alrededores.

Un incendio doméstico se desató este martes cerca de las 10 de la mañana en un departamento ubicado en calle Entre Ríos al 100, en el primer piso, antes de llegar a calle San Martín, en pleno centro de la capital santiagueña.

Trascendió que el siniestro se originó cuando una empleada doméstica salió momentáneamente a hacer unas compras y dejó una olla sobre la hornalla encendida.

Minutos después, el humo comenzó a expandirse dentro del inmueble, generando alarma entre vecinos y transeúntes que vieron la humareda salir por las ventanas.

Al advertir la presencia de humo, se solicitó la asistencia de los Bomberos de la Policía, quienes arribaron rápidamente y lograron controlar el episodio, evitando que se propagara a otros departamentos del edificio con el apoyo de bomberos voluntarios.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque sí algunos daños materiales dentro de la cocina. Personal policial también trabajó en el lugar para garantizar la seguridad del sector y colaborar con las tareas de los bomberos.