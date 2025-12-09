Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 DIC 2025 | 26º
X
Espectaculos

“Es sano respetar el tiempo del duelo”: Gimena Accardi habló de su separación y contó por qué no busca una nueva relación

La actriz se refirió al proceso emocional que atraviesa tras su ruptura con Nico Vázquez y aseguró que hoy está enfocada en sí misma, sin apuros y sin intención de “tapar” el dolor con nuevas parejas.

Hoy 22:06

Gimena Accardi aseguró que "es sano respetar el tiempo del duelo" al ser consultada por cómo vive su divorcio de Nico Vázquez después de 18 años juntos y reveló que no está buscando una nueva relación. "Estoy bien así", indicó.

La actriz consideró que "el tiempo se encarga de acomodar las cosas" y reveló que está abocándose "mucho en el laburo", pero "sin tapar". "A veces uno se mete en lugares para tapar el duelo", apuntó.

“Cualquier separación es dura después de tantos años, pero la verdad es que fue con amor y que nuestro vínculo este bien es lo importante”, sostuvo este martes.

Su expareja confirmó en octubre su relación con Dai Fernández, compañera de elenco de la obra Rocky, semanas después de separarse de Accardi.

La conductora de lengua karateca le consultó si en algún momento había pensado en la "venganza" o la "revancha" y la actriz lo negó al instante. "No es mi forma, me aboco 100% en mí", detalló.

“Siento que una vez que estoy bien yo puedo empezar a mirar al mundo con otros ojos, pero para mí la revancha, la venganza y todo eso no. La vida en definitiva te da lo que te tiene que dar. Uno no se puede encargar de molestar al otro o perjudicar al otro a propósito”, explicó Accardi.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores entre River y Boca en Madrid
  2. 2. Una motociclista resultó herida tras ser embestida por una camioneta en Añatuya
  3. 3. Fatalidad en la Ruta 64: murió un hombre de 83 años tras ser embestido por una motocicleta
  4. 4. Tomás Oneto, el nuevo refuerzo de Güemes para la Primera Nacional 2026
  5. 5. El tiempo para este martes 9 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: jornada estable y calurosa
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT