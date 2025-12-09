“El país está gobernado por una manga de irresponsables”: Kicillof redobló críticas al Gobierno y advirtió por la recesión

El gobernador cuestionó la reforma laboral, el endeudamiento nacional y alertó por los cierres y despidos.

Hoy 22:16

El gobernador Axel Kicillof lanzó este martes una batería de críticas contra el Gobierno nacional y dejó en claro cuál será el límite que pretende fijar la oposición ante las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei. “El país está gobernado por una manga de irresponsables. No le vamos a dejar rematar el país a esta gente”, afirmó, al tiempo que sostuvo que se hará “todo lo que esté a nuestro alcance dentro del régimen democrático”.

Kicillof señaló que la obligación central de su espacio político es “construir una alternativa, más allá de seguir gestionando todos los días”, y ubicó sus cuestionamientos en el marco del rumbo económico y legislativo del oficialismo.

Críticas a la reforma laboral

El gobernador apuntó directamente contra la reforma laboral que busca aprobar el Poder Ejecutivo. Aseguró que la iniciativa carece de innovación y la comparó con políticas aplicadas en los años ’90.

“Todo este paquete de leyes huele a naftalina”, sostuvo. “Vivieron a modernizar, que había que adecuar a las nuevas tecnologías, y la verdad que la reforma es más o menos igual a la de los ’90. Se probó en los ’90 y no anduvo. Yo esperaba ver algo al menos original. Es un fantoche de la época del Consenso de Washington”.

El financiamiento provincial y la acusación de doble estándar

Consultado por el pedido de financiamiento que la Provincia de Buenos Aires elevó a la Legislatura, Kicillof defendió la medida y aclaró que la solicitud se relaciona exclusivamente con vencimientos ya establecidos.

“El volumen de financiamiento que se pide está estrictamente asociado con los vencimientos que tiene la Provincia. No es para tomar nueva deuda ni solventar gastos corrientes”, afirmó.

En ese marco, cuestionó al Gobierno nacional por su política de endeudamiento:

“La verdad que no tiene cara el Gobierno nacional, que está todo el tiempo colocando deuda con el FMI. ¿De qué me vienen a hablar, si son endeudadores seriales?”.

Kicillof marcó una diferencia entre la situación bonaerense y la nacional: “A nivel país han endeudado a toda la Argentina para pagar gastos corrientes: el supermercado, medicamentos, alquileres. Eso es lo que está pasando hoy en la Argentina de Milei”.

Recesión, despidos y una economía en caída

El mandatario bonaerense también se refirió a la situación económica, alertando por el impacto en el empleo y el sector productivo.

Habló de “una metralleta de cierres, despidos y suspensiones que nunca se ha visto en otras etapas de apertura”, y remarcó que la crisis alcanza incluso a “empresas con trayectoria, de décadas y décadas”.

Finalmente, apuntó contra la actitud del Presidente ante la crisis económica:

“Milei mira esto no solo con indiferencia, porque no hace nada, sino que pareciera que lo festeja, mientras se pierden puestos de trabajo que van a ser muy difíciles de recuperar”.

La entrevista consolidó una postura más confrontativa del gobernador frente al Gobierno nacional, en un escenario donde la discusión económica y la disputa política comienzan a intensificarse.