Un joven fue amenazado con un cuchillo por un sujeto que le realizó un arreglo

Denunció a un hombre que lo increpó en su casa por el cobro de un servicio de mecánica impago.

Hoy 00:41

El insólito hecho ocurrió en el Barrio La Merced de la ciudad de Añatuya, donde un joven de 19 años fue víctima de amenazas con un arma blanca por parte de un hombre identificado como Ángel Cejas . La víctima había manifestado no contar con el dinero para pagarle un servicio de reparación de su moto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la denuncia radicada en la Comisaría 41, el incidente tuvo lugar aproximadamente a las 21:00 horas del pasado domingo 8 de diciembre.

El denunciante, identificado como Nahuel Alejandro Chávez de 19 años, se encontraba en su domicilio ubicado en la intersección de José Ingenieros y Fray J. Grande, cuando fue increpado por el acusado. Cejas se presentó en el lugar exigiendo el pago por un trabajo de mecánica que había realizado: el cambio de la cámara de la motovehículo del joven.

Cuando Chávez le comunicó que no disponía del dinero, en ese momento, el acusado reaccionó de forma violenta. De acuerdo con el informe, Cejas extrajo de sus prendas un cuchillo tipo carnicero y comenzó a proferir amenazas contra el joven para luego retirarse del lugar.

Tras la denuncia, el caso quedó a cargo de la Fiscal de Turno, Dra. Cecilia Rimini. La magistrada dispuso de inmediato medidas procesales contra el acusado.

La Comisaría 41, bajo la dirección del Comisario Ricardo Paz, recibió la orden de realizar el Acta de Identificación y Medidas correspondientes al acusado, además de tomar entrevistas a posibles testigos del violento episodio. La causa fue caratulada provisioriamente como "Supuestas Amenazas".