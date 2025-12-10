Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 DIC 2025 | 23º
X
Locales

El tiempo para este miércoles 10 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: la máxima será de 34ºC

El SMN informó que parte del día se mantendrá nublado y la mínima será de 19ºC.

Hoy 00:37

Santiago del Estero tendrá este miércoles 10 de diciembre una jornada estable y marcada por el calor, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura mínima prevista es de 19°C, mientras que la máxima trepará hasta los 34°C, en un día que se mantendrá parcialmente nublado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la madrugada y la mañana se espera cielo con nubosidad variable, sin probabilidades de lluvias. Al avanzar la tarde, el tiempo se sostendrá con similares características, acompañado por una leve brisa del este a 10 km/h y una humedad del 46%, condiciones que reforzarán la sensación térmica.

Hacia la noche la nubosidad irá en aumento, aunque sin cambios significativos en las condiciones generales. El panorama extendido anticipa que el calor seguirá presente durante los próximos días, con máximas que volverán a ubicarse entre los 32°C y 36°C.

TEMAS Servicio Meteorológico Nacional Tiempo en Santiago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente doméstico generó pánico en el centro
  2. 2. Horror en Misuri: una pareja quedó detenida por encerrar, golpear y obligar a pasar hambre a sus tres hijos
  3. 3. “El país está gobernado por una manga de irresponsables”: Kicillof redobló críticas al Gobierno y advirtió por la recesión
  4. 4. Cuál es el presupuesto educativo que necesitará una familia santiagueña para 2026
  5. 5. “Es sano respetar el tiempo del duelo”: Gimena Accardi habló de su separación y contó por qué no busca una nueva relación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT