El tiempo para este miércoles 10 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: la máxima será de 34ºC

El SMN informó que parte del día se mantendrá nublado y la mínima será de 19ºC.

Hoy 00:37

Santiago del Estero tendrá este miércoles 10 de diciembre una jornada estable y marcada por el calor, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura mínima prevista es de 19°C, mientras que la máxima trepará hasta los 34°C, en un día que se mantendrá parcialmente nublado.

Durante la madrugada y la mañana se espera cielo con nubosidad variable, sin probabilidades de lluvias. Al avanzar la tarde, el tiempo se sostendrá con similares características, acompañado por una leve brisa del este a 10 km/h y una humedad del 46%, condiciones que reforzarán la sensación térmica.

Hacia la noche la nubosidad irá en aumento, aunque sin cambios significativos en las condiciones generales. El panorama extendido anticipa que el calor seguirá presente durante los próximos días, con máximas que volverán a ubicarse entre los 32°C y 36°C.