La Mesa del Arsénico cerró su ciclo 2025 con avances y anunció su III Jornada Regional 2026

Del evento participaron autoridades provinciales, municipales, universitarias e institucionales.

Hoy 00:37

La Mesa Interinstitucional del Arsénico (MIA) llevó adelante en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE su Jornada de Finalización de Actividades 2025, un encuentro que reunió a autoridades provinciales, municipales, universitarias, organizaciones civiles, docentes, nodocentes, estudiantes y equipos técnicos que integran este espacio de coordinación creado en 2019 para promover el acceso al agua segura en las comunidades de Santiago del Estero.

El acto, realizado con una amplia participación interinstitucional, estuvo encabezado por el rector de la UNSE, Héctor Paz; el decano de la Facultad de Humanidades, Marcelino Ledesma; la coordinadora de la MIA, Rocío Carreras; el presidente del ERSAC, Juan Domingo Roitman; Adrián Suárez, del Sistema de Ciencia y Técnica de la provincia; y María Rosa Barbarán, en representación de la UCSE.

La jornada inició con palabras de bienvenida y un repaso audiovisual por los seis años de historia de la MIA, donde se mostraron hitos de las acciones territoriales, capacitaciones, actividades de diagnóstico y articulaciones institucionales desarrolladas durante este año.

Durante su intervención, Marcelino Ledesma, destacó la importancia del rol que cumplen los espacios de articulación como la MIA en el entramado social y científico de la provincia.

“Estos espacios son esenciales para transformar la realidad territorial. La MIA logró algo que pocas veces se ve: sentar en la misma mesa a instituciones académicas, organismos estatales, organizaciones civiles y equipos técnicos con un objetivo común”, expresó.

Ledesma remarcó además el valor del trabajo sostenido y del intercambio interdisciplinario: “La mesa es un ejemplo de que cuando se construyen acuerdos, se planifica con seriedad y se piensa en el bien común, los resultados se traducen directamente en mejores condiciones de vida para las comunidades”.

La coordinadora, Rocío Carreras, subrayó por su parte la importancia del trabajo intersectorial y reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo las políticas públicas para garantizar el derecho al agua segura.

Finalmente, destacó la necesidad de profundizar las líneas de acción hacia 2026: “La problemática del arsénico requiere continuidad, investigación y presencia territorial. La MIA viene demostrando que esa construcción colectiva es posible”.

Lanzamiento

En el marco de la actividad se anunció la realización de la III Jornada Regional del Arsénico, bajo el lema: “Agua con arsénico: saberes y prácticas en torno a una problemática regional compleja”.

El encuentro se realizará el 31 de marzo de 2026, de 8 a 13 horas, en la ciudad de Fernández. Será libre y gratuito, y está dirigido a todas las personas interesadas en profundizar el abordaje integral del arsénico en el agua desde perspectivas científicas, académicas, comunitarias y territoriales.

Balance 2025 y proyecciones para 2026

La MIA destacó que el 2025 fue un año de avances significativos, consolidación del trabajo territorial y ampliación de la articulación interdisciplinaria. El encuentro cerró con un agradecimiento a todas las instituciones participantes y con el compromiso de continuar trabajando con nuevas metas y desafíos en 2026.

Instituciones que integran la MIA

Rotary Club Huarmi; Cruz Roja Argentina; Dirección de Estadística y Censos; Subsecretaría de Medio Ambiente; Administración Provincial de Recursos Hídricos; Dirección de Obras Sanitarias; Dirección de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud; ERSAC; facultades de la UNSE (Humanidades; Agronomía y Agroindustrias; Ciencias Exactas y Tecnologías; Ciencias Forestales; Ciencias Médicas; Escuela para la Innovación Educativa); Universidad Católica de Santiago del Estero; Sistema Integrado de Ciencia y Tecnología; INTA; Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Rural de la Llanura Chaqueña (UNSE).