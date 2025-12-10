Independiente BBC cayó ante Barrio Parque en el Israel Parnás por la Liga Argentina

El equipo de Rovner, que venía de un triunfazo frente a Sportivo Suardi, perdió 82 a 71 ante los cordobeses en Santiago del Estero.

10/12/2025

Independiente BBC estuvo cerca, muy cerca, pero dejó pasar una gran chance en casa. Después de remar todo el partido, el conjunto de calle Salta había arrancado arriba en el último cuarto, aunque la ilusión se desvaneció rápido: Barrio Parque reaccionó a tiempo y lo dio vuelta para llevarse un triunfo clave por 81-72, apoyado en los 19 puntos de Bejar, su máximo anotador.

El encuentro comenzó con los dos en diferentes sintonías. Barrio Parque marcó la intensidad y el ritmo desde el primer momento. Independiente tuvo que correr de atrás todo el cuarto. El verde se apoyó en un buen trabajo defensivo para forzar errores en el rival. Además del 4/8 en triples, el que más aportó en la ofensiva visitante fue Herrera, que dominó ante Amicucci y el posterior ingreso de Rivero. El cuarto cerró 20-29.

En el segundo, Inde tuvo su reacción. Movió la banca y estuvo mas activo con el ingreso de Lugli y Julien. Se puso a tiro pero no tuvo el empuje necesario para pasar al frente. El local mejoró en defensa, dejando en 0/6 en triples al contrincante. Barrio Parque se mantuvo al frente con Bertona, manejando los tiempos y Bonja, aguantando las acciones en la zona pintada. Ambos intercambiaron golpe por golpe en el cierre. La ventaja a la hora del entretiempo fue para el verde por 40-37.

A la vuelta del descanso largo el partido se planchó. Los dos desaprovecharon oportunidades para estar mejor y se mantuvieron a la misma distancia. Pasada la mitad del cuarto, Independiente marcó zona y complicó a Barrio Parque. Con buenos contraataques, Amicucci y Lange pusieron a dos puntos al local de cara a los últimos tres minutos (52-54). Siguieron palo a palo y con un triple de Morera sobre la chicharra, el cuarto terminó 62-60.

En el último parcial, el local arrancó mejor. Se puso 67-60 con un buen arranque de Julien y Morera. Parque fue trabajando el partido de a poco. Bertona manejó bien al equipo y trabajó en dupla con Bonja para poder acercarse de a poco. Con una ráfaga de anotaciones y buenas defensas, el verde no solo se acercó sino que pasó al frente. Independiente no puso convertir fácil. Le costó mucho, tal es así que solo convirtió cuatro puntos en los últimos 08:43.Barrio Parque aprovechó la situación y de la mano de Bejar junto a Rivata liquidó el juego por 81-72.