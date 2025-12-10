Ingresar
En vivo: Independiente BBC quiere seguir por la buena senda ante Barrio Parque en el Israel Parnás

El equipo de Rovner, que viene de un triunfazo frente a Sportivo Suardi, recibe este miércoles a los cordobeses desde las 22. Busca cerrar el año con récord positivo.

Hoy 22:55

Independiente BBC atraviesa un momento de alza y pretende sostenerlo. Tras el contundente 105-79 ante Sportivo Suardi, los dirigidos por Rovner vuelven a la acción este miércoles a las 22, cuando recibirán a Barrio Parque en calle Salta. El objetivo es claro: ganar lo que queda para cerrar el año con récord positivo, ya que hoy el equipo suma tres triunfos y seis derrotas.

