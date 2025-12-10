En vivo: Olímpico vuelve a la acción con su visita a Peñarol en Mar del Plata, por la Liga Nacional

El Milrayitas busca recuperarse tras la caída ante Obras, mientras que el Negro llega en alza luego de vencer a Boca. Desde las 22.10, con televisación de TyC Sports.

Hoy 23:05

Peñarol y Olímpico de La Banda se verán las caras este miércoles, desde las 22.10, en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, en un duelo clave para seguir escalando en la Liga Nacional de Básquet. El encuentro contará con arbitraje de Alejandro Chiti, Roberto Smith y Emanuel Sánchez, y será televisado por TyC Sports.

