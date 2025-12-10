“Es un momento extraordinario y muy auspicioso para Santiago del Estero”: Zuleta Puceiro tras la asunción de Elías Suárez

El politólogo destacó la solidez institucional de la provincia, elogió el discurso del nuevo gobernador y advirtió sobre el rol clave de los mandatarios provinciales en el Congreso.

Hoy 21:45

Tras la asunción de Elías Miguel Suárez como nuevo gobernador de Santiago del Estero, el politólogo Enrique Zuleta Puceiro analizó en diálogo con Noticiero 7 el clima político que atraviesa la provincia y el impacto nacional que tendrá su nueva conducción.

“Es una gran alegría compartir con los santiagueños este momento. Es un momento extraordinario en varios aspectos, institucionalmente porque la democracia santiagueña funciona y la transición política se ha operado”, expresó. Para el analista, en la provincia “están casi todos los elementos reunidos para un éxito del gobierno a futuro”.

Zuleta Puceiro hizo especial hincapié en el primer mensaje de Suárez como gobernador: “Hay que destacar el discurso de Suárez. No es un político tradicional, es un hombre con 20 años de experiencia concreta. Es muy difícil ver un gobernador con esa precisión conceptual y claridad de ideas propias”. Consideró que la visión de un “gobierno inteligente”, planteada por el mandatario, contrasta con “lo que ocurre en gran parte del gobierno nacional, donde esos objetivos están siendo abandonados”.

Para el politólogo, el inicio de la nueva etapa provincial se sostiene en tres pilares: la transición institucional ordenada, la paz social y la calidad de los equipos de gobierno, lo que calificó como “muy auspicioso para Santiago del Estero”.

En relación al debate legislativo en el Congreso, Zuleta Puceiro fue contundente: “Los gobernadores van a cumplir un papel muy importante. Son el ancla del sistema. Si no se contara con ellos, los apoyos financieros o externos no servirían. Los gobernadores le proveen al sistema equilibrio político”.

Respecto a las sesiones extraordinarias, anticipó dificultades para el Gobierno nacional: “Es muy posible que en estos diez días no prosperen las leyes. El Congreso está muy atomizado y es difícil que logren el correlato de institucionalidad que el Ejecutivo necesita”.

Finalmente, destacó la posición estratégica de Santiago del Estero en el escenario nacional: “Gerardo Zamora ha mantenido la provincia en condiciones de afrontar estas etapas con ventaja”. Y advirtió sobre la orientación del Gobierno nacional: “Tiene una idea muy antifederal, despreciativa de las provincias, sin desarrollo particular en ningún tema y sin atender la cuestión social”. Aun así, subrayó que “las ventajas de Santiago del Estero son notables, y el papel de Zamora en el Senado será muy destacado”.