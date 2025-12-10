Los Leones empezaron la Pro League con un punto bonus

La selección argentina le ganó a la neerlandesa 4 a 2 en la definición por penales australianos en el certamen que se disputa en Santiago del Estero.

Hoy 22:14

Este miércoles 10 de diciembre, por ESPN 2 y Disney+ Los Leones se midieron con los neerlandeses. Luego del empate 1 a 1 en el tiempo regular, la selección argentina le ganó a la neerlandesa 4 a 2 en la definición por penales australianos.

Como todo partido ante Países Bajos, fue un encuentro muy dinámico, con los neerlandeses con una verticalidad constante y Los Leones que intentaban evitar que se filtren bochas e intentar penetrar el área rival, con una defensa firme en frente. En el principio, Lucio Méndez Pin tuvo una situación muy clara que si bien entró, no fue convalidado por el árbitro. Luego, de push a la carrera Thierry Brinkman (12') puso el 1 a 0 para Países Bajos, con la gran asistencia de Duco Telgenkamp. El elegido segundo mejor arquero del mundo, Tomás Santiago, tuvo grandes respuestas durante todo el primer tiempo, evitando que el resultado fuera más abultado.

El segundo tiempo comenzó con un Argentina que fue a buscar el partido, y con una pegada de revés de Lucas Toscani (40') que fue al techo del arco, Los Leones empataron el marcador 1 a 1. En los últimos 15 minutos de partido, los dos equipos tuvieron sus idas y vueltas en las respectivas áreas ofensivas, pero el trabajo defensivo tanto de Países Bajos como de Argentina no permitían el cambio en el resultado.

Definición por shootouts

Tiradores argentinos: Maico Casella (atajado), Tomás Domene (gol), Lucas Toscani (gol), Lucio Méndez Pin (gol) Bautista Capurro (gol).

Tomás Santiago le tapó el tiro a Joep de Mol.

El jueves 11 de diciembre, a partir de las 18:55 hs jugarán contra Pakistán, por ESPN2 y Disney+.

Formación Argentina: Tomás Santiago, Juan Ignacio Catán, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Thomas Habif, Matías Rey, Tadeo Marcucci, Joaquín Toscani, Tomás Domene, Lucas Martínez, Bautista Capurro. Suplentes: Nehuén Hernando, Facundo Zárate, Ignacio Ibarra, Maico Casella, Facundo Sarto, Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin. DT: Lucas Rey

Iñaki Minadeo, Tobías Martins, Nicolás Keenan (por una molestia muscular), Agustín Bonanno, Ignacio Nardolillo y Santiago Tarazona quedaron fuera de los convocados para este partido.