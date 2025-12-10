Así se jugará la Tercera Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26

Cinco equipos santiagueños irán por el pase a la siguiente fase este domingo 14, en una jornada cargada de viajes, duelos fuertes y mucha expectativa.

Hoy 22:40

El Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 entra en una etapa decisiva y ya definió cómo se disputará la Tercera Ronda Eliminatoria, donde cinco equipos santiagueños serán protagonistas: Comercio Central Unidos, Río Dulce de Termas de Río Hondo, Central Argentino de La Banda, Vélez de San Ramón y Unión Santiago. Los encuentros se jugarán el domingo 14 de diciembre, con arbitrajes confirmados.

El primer choque será entre Comercio Central Unidos y Río Dulce de Termas de Río Hondo, que se verán las caras desde las 17:00. El partido será dirigido por una terna de Salta, compuesta por Diego Pablo Ocampo, Andrés Isaías Cruz, Franco Leonel Acosta y Sergio Gabriel Martínez.

A esa misma hora, Juventud Independiente de Villa Unión recibirá a Central Argentino de La Banda, otro de los representantes provincianos que busca seguir creciendo en el certamen. El árbitro principal será Exequiel Augusto Agüero, acompañado por Jorge Ariel Romero Chazampi, Juan Carlos Bazán y Luis Alejandro Reynoso, todos de Catamarca.

También desde las 17:00, Vélez de San Ramón será local frente a Unión Aconquija (Las Estancias, Catamarca), en un cruce siempre competitivo. La conducción arbitral estará a cargo del tucumano Rodrigo Ballestero, junto a José Daniel Ponce, Abel Miguel Juárez y Jorge Sosa.

La jornada cerrará a las 20:30, cuando Unión Santiago reciba a Defensores de la Boca de La Rioja, en un duelo que promete y que puede marcar el destino del conjunto capitalino. El partido será arbitrado por Eloy Guzmán, junto a Emanuel Alberto Monasterio, Maximiliano Leal y Rafael Benito Nieto, todos procedentes de Tucumán.