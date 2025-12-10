La Escuela de Fútbol del Club Atlético Mitre celebra su 2° aniversario con un torneo interprovincial

La actividad se llevará a cabo durante los días 12, 13 y 14 de diciembre, con un cronograma cargado de partidos y actividades recreativas.

Hoy 23:07

La Escuela Formativa de Fútbol del Club Atlético Mitre se prepara para vivir un fin de semana inolvidable. Con motivo de su 2º aniversario, la institución organizará un torneo interprovincial que contará con la presencia de River Plate, Argentino del Norte de Tucumán, además de diversas escuelas de fútbol y clubes de Santiago y La Banda, que confirmaron su participación en el evento.

El certamen tendrá un condimento especial: se disputará en la cancha profesional de Mitre, ofreciendo a los chicos una experiencia única. Jugar en un estadio de primer nivel será un incentivo enorme para los pequeños deportistas, que podrán vivir sensaciones similares a las de un partido oficial.

La actividad se llevará a cabo durante los días 12, 13 y 14 de diciembre, con un cronograma cargado de partidos y actividades recreativas. Desde la organización destacaron que el objetivo principal es fomentar la integración, el aprendizaje y la diversión, en un entorno seguro y perfectamente preparado para recibir a delegaciones de toda la región.

Los responsables de la escuela remarcaron que el torneo será una oportunidad inigualable para que los niños disfruten del fútbol, compartan experiencias con jugadores de otras provincias y celebren juntos el crecimiento del proyecto formativo aurinegro.