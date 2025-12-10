Las Leonas sumaron un importante triunfo en su primera presentación en la Pro League en Santiago del Estero

El seleccionado argentino derrotó 1-0 a Alemania con gol de Agus Gorzelany.

10/12/2025

Volvió Argentina a competir en uno de los torneos internacionales más importantes porque concede la clasificación olímpica al campeón. Las Leonas recibieron a Alemania este miércoles y ganaron 1 a 0 en el duelo correspondiente a la Pro League que se disputa en Santiago del Estero.

Los primeros 15 minutos tuvo el dominio casi total de la selección argentina, que combinaba y generaba situaciones en el área rival de manera constante. Era cuestión de tiempo que abrieran el marcador y sobre el cierre del primer tiempo, Agustina Gorzelany (13'), fiel a su arrastrada puso 1 a 0. En la segunda parte del primer tiempo, Aylín Ovejero, quien debutó con la camiseta argentina, tuvo la chance de agrandar la diferencia, pero la bocha se fue por le costado y fue salida. La China Cosentino, firme en el arco, sacó dos bochas que podrían haber terminado en gol.

El segundo tiempo pasó sin mucha acción. El cansancio alemán hacía que Argentina tuviera mucho la posesión de la bocha, faltando capaz ese último toque para poder cerrar con más goles, pero las teutonas no tuvieron ninguna situación de peligro real. Los últimos 15 minutos empezaron siendo de arco a arco, Alemania teniendo una clarísima que Cristina Cosentino sacó con mucha altura, para luego Las Leonas tener su chance en el área rival. No pudieron cerrar el ataque y el resultado continuaba 1 a 0.

Faltando dos minutos y medio, Alemania sacó a la arquera para tener una jugadora más en cancha, que quedó colgada cerca de Cosentino. Las Leonas tenían que mantenerse bien defensivamente para evitar el empate e ir a shootouts. El partido terminó en una victoria argentina 1 a 0.

Formación Argentina: Cristina Cosentino, Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Victoria Miranda, Agostina Alonso, Valentina Férola, Eugenia Trinchinetti, María José Granatto, Brisa Bruggesser, Victoria Granatto. Suplentes: Lourdes Pérez Iturraspe, Valentina Costa Biondi, Victoria Sauze, Julieta Arcidiácono, Julieta Jankunas, Aylín Ovejero, Catalina Alimenti. DT: Fernando Ferrara.

Paula Ortiz, Candela Esandi, María Emilia Larsen, Sofía Cairó, Catalina Andrade y Sol Lombardo quedaron fuera de las convocadas para este partido.