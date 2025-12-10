El STJ participó en el acto de asunción de las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo Provincial

Los magistrados asistieron al juramento del gobernador y vicegobernador electos el 26 de octubre pasado, Sr. Elías Suárez y Dr. Carlos Silva Neder.

10/12/2025

Los Dres. Federico López Alzogaray y Eduardo Llugdar y la Dra. Ana Rosa Rodríguez, presidente y vicepresidentes primero y segunda del Superior Tribunal de Justicia, respectivamente, concurrieron hoy a la Legislatura provincial con motivo del acto protocolar de asunción del Sr. Elías Miguel Suárez, como gobernador Santiago del Estero y del Dr. Carlos Silva Neder, quien volverá a desempeñarse como vicegobernador.

El recinto de deliberaciones de la Cámara de Diputados fue el ámbito en que tuvo lugar la ceremonia en que el gobernador saliente, Dr. Gerardo Zamora, hizo el traspaso de la titularidad del Poder Ejecutivo provincial a su sucesor, el Sr. Elías Suárez, a quien le colocó la Banda Gubernamental e hizo entrega del Bastón de Mando, confeccionado en madera de algarrobo.

A continuación, el flamante gobernador, cuyo mandato se extenderá hasta el 10 de diciembre de 2029, brindó su primer mensaje a los santiagueños y, al finalizar el mismo, el vicegobernador dio por finalizada la sesión especial.

Previamente, la actividad protocolar había comenzado con la apertura de la sesión especial, a cargo de la presidenta provisional de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sra. Norma Abdala de Matarazzo, luego de lo cual se izaron las banderas de la Nación y de Santiago del Estero.

Acto seguido, la diputada mencionada tomó el juramento de rigor al reelecto vicegobernador, quien entonces comenzó a presidir la sesión y dispuso la conformación de las Comisiones Interna y Externa con diputados que fueron los encargados de buscar y recibir al gobernador saliente y a su sucesor, pasándose a un cuarto intermedio.

Una vez que hicieron el arribo el Sr. Suárez y el Dr. Zamora, acompañados por sus respectivas esposas a la sede del Poder Legislativo, estamparon sus firmas en el libro protocolar, colocado en el hall de ingreso al edificio. Luego, el vicegobernador reinició la sesión y anunció que se entonaría el Himno Nacional, que fue ejecutado por la Banda de Música de la Policía santiagueña.

El paso siguiente fue la lectura del acta pertinente, a cargo de la escribana General de Gobierno, Esc. María Virginia Viaña, la que fue rubricada por Zamora, Suárez y Silva Neder, para pasar a la toma de juramento de rigor al flamante gobernador y entrega de los atributos de mando que corresponden a su cargo.