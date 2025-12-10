Roger Nediani participó en la ceremonia de la asunción del nuevo Gobernador

La sesión especial contó con la participación de legisladores, funcionarios y autoridades de diferentes municipios.

10/12/2025

El Intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, participó en el acto de asunción del Gobernador Elías Suárez, que se realizó el miércoles a la tarde en la Cámara de Diputados de Santiago del Estero.

En este sentido el intendente Ing. Roger Elías Nediani expresó: “Siempre que hay un recambio institucional, como uno de los más importantes, si no el más importante de la provincia de Santiago del Estero, como la asunción del nuevo gobernador electo, el señor Elías Suárez, es importante acompañar este proceso".

"Desde la ciudad de La Banda hemos estado luchando por la actualización del índice de coparticipación, que es una reparación histórica que necesita claramente el municipio de la ciudad de La Banda y los bandeños".

"Lo vamos a seguir haciendo, así que esperemos lograr tener un diálogo respetuoso con el gobernador y vamos a seguir nosotros como bandeños peleando por nuestra tan ansiada reparación histórica que tiene que ver con la coparticipación".

"En cuanto asuma y se acomode el gobernador, vamos a solicitar una audiencia para conversar temas que tienen que ver con la ciudad en cuanto a obras, servicios y coparticipación”.

Agregó: “Siempre hemos dicho que desde el mismo acto eleccionario, cada vez que tenemos los argentinos, los santiagueños y los bandeños, la posibilidad de concurrir a las urnas, es un fortalecimiento más de la democracia".

"Justamente hoy estamos cumpliendo 43 años de democracia y es importante que a pesar de que es una democracia joven, hoy podamos reivindicar y afirmar todavía más esta democracia con la asunción de un nuevo gobernador".

"Los argentinos hace 43 años hemos decidido vivir en democracia y la democracia la debemos cuidar entre todos, porque es una responsabilidad de todos, tanto de los que les toca gobernar como los que les toca ser oposición".

"El que gobierna debe gobernar para todos los que lo votaron y para los que no lo votaron, porque esa es la responsabilidad de los gobernantes”, finalizó Nediani.