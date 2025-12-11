María Corina Machado realizó su primera aparición pública en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

La líder opositora venezolana cantó el himno y saludó a sus seguidores desde el balcón de su habitación en el Grand Hotel Oslo, el punto tradicional donde se congrega el público tras la ceremonia del Nobel.

Hoy 00:19

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, reapareció en Oslo la noche de este miércoles, horas después de que su hija recibiera en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025.

La dirigente venezolana, ausente de la vida pública durante meses por amenazas de muerte y persecución judicial de Nicolás Maduro, saludó a decenas de seguidores que esperaban frente al Grand Hotel Oslo, el punto tradicional donde se congrega el público tras la ceremonia del Nobel.

Machado cantó el himno de Venezuela con una sonrisa de oreja a oreja al ver la multitud agrupada en la plaza Stortingsparken y se colocó una mano sobre su corazón.

Luego, bajó a la calle para estar más cerca de ellos y abrazarlos, entre lágrimas y comentarios de apoyo por parte de venezolanos y brasileños, ciudadanos que se encontraban con banderas.

Durante la noche fría de la capital de noruega, Machado mostró todos sus sentimientos a flor de piel y agradeció el respaldo de los presentes. La líder opositora al régimen chavista llegó a Noruega después de abandonar Venezuela el martes en un barco con rumbo a Curazao, según informaron funcionarios de Estados Unidos.

La salida fue organizada bajo estricta reserva por su círculo más cercano, que evitó cualquier anuncio previo. De acuerdo con estas fuentes, la operación se mantuvo en silencio para proteger su seguridad y solo se confirmó cuando la opositora ya estaba fuera del territorio venezolano.