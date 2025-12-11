El tiempo para este jueves 11 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: caluroso y probables tormentas

El SMN informó que la temperatura máxima podría superar los 35ºC.

Hoy 01:52

Este jueves 11 de diciembre llegará con un marcado cambio de tiempo en Santiago del Estero, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

La jornada arrancará con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 23°C, pero el alivio durará poco: hacia el mediodía y la tarde comenzarán a desarrollarse tormentas aisladas que podrían intensificarse con el correr de las horas.

Para la mañana se espera un aumento de la nubosidad, con probabilidades de precipitaciones que oscilarán entre 10% y 40%, acompañado por vientos del norte y noreste entre 13 y 22 km/h. La sensación térmica seguirá en ascenso, anticipando una tarde pesada y con inestabilidad marcada.

La temperatura máxima trepará hasta 35°C, y durante la tarde la probabilidad de tormentas aumentará considerablemente, llegando al 70%. El viento rotará levemente hacia el noreste, con intensidades entre 7 y 12 km/h. Las condiciones más complicadas llegarán hacia la noche, cuando el SMN advierte la posibilidad de tormentas fuertes, con chances de precipitación que alcanzan el 100%.