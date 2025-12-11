Quimilí: ladrón de una vivienda mordió a un policía cuando intentaba escapar

El sujeto fue trasladado a la dependencia policial mientras que el uniformado, al hospital de esa localidad.

Hoy 06:41

Mientras personal de la División Investigaciones de Quimilí realizaba recorridos preventivos, observó a un sujeto salir de una propiedad de alquileres, escalando la tapia perimetral y portando un bolso de considerables dimensiones.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo intentó darse a la fuga a bordo de un motovehículo. Sin embargo, fue rápidamente interceptado por los uniformados, ante lo cual ofreció resistencia y llegó a lesionar al cabo primero González, a quien mordió en el brazo derecho durante el forcejeo. Tras ser reducido, el hombre fue identificado como Nahuel Ramón Cárdenas, alias "Chungo", mayor de edad, domiciliado en calle Mitre s/n del barrio Luján de la ciudad de Quimilí.

Cárdenas trasladaba un bolso color negro que contenía ropa, dos termos, una plancha, un perfume y un cepillo dental, además de un motovehículo, sin dominio colocado. Ante esta situación, se solicitó colaboración al personal de la Comisaría Comunitaria N.º 29, haciéndose presentes el subcomisario Fernando Mansilla y efectivos a su cargo.

También actuó personal de Criminalística, bajo la dirección de la licenciada Rosana Leguizamón. Con autorización de la propietaria de los alquileres, los uniformados ingresaron al inmueble para verificar el estado de las unidades. En uno de los departamentos se constató que la ventana había sido violentada y que la habitación se encontraba revuelta, lo que evidenciaba un claro hecho de sustracción.

En tanto, se supo que el uniformado herido fue trasladado al nosocomio de esa localidad donde recibió atención médica.