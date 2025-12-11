Crítica de "Frontera"

Relato ambientado en los Pirineos que reconstruye el paso de refugiados que huían de la Europa ocupada y las tensiones que generó entre las comunidades locales.

Hoy 07:19

Por Juan Pando

Para Fotogramas

Judith Colell aborda desde la ficción, a partir de un suceso verídico, un tema poco tratado en nuestro cine, con excepciones como el documental 'Les Unwanted de Europa' (F. Ferraro, 2018): los Pirineos como vía de escape de refugiados de la Europa ocupada por la Alemania nazi. Con una fotografía espléndida, puesta en escena cuidada y un reparto sólido, en el que destaca Asier Etxeandia, la cineasta traza un retrato de las reacciones de los habitantes de la zona.

El dilema que afrontan es acatar las órdenes del Gobierno español, connivente con los nazis, o arriesgar sus vidas por ayudar a desconocidos que huyen del horror. Primeros planos de los rostros reflejan con precisión su estado de ánimo y una cámara al hombro, dinámica, que sigue a los personajes, integra al espectador en la acción.

No se crea, sin embargo, la atmósfera turbia, de dudas y miedo, de aquellos años oscuros. El talón de Aquiles es un guion, de Miguel Ibáñez Monroy y Gerard Giménez, empeñado en generalizar el ánimo de ayudar entre los vecinos y en cerrar el relato con un final improbable.

Para interesados en episodios históricos poco conocidos.