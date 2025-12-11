Amenazó a su ex por redes sociales: dijo que enviaría a su novio a matarlo y que le cortaría los dedos

Un joven del barrio Almirante Brown denunció que su ex pareja lo intimidó mediante mensajes de Facebook y WhatsApp. La Justicia dispuso una prohibición de acercamiento y ordenó resguardar las capturas de las amenazas.

Un grave episodio de amenazas fue denunciado por un joven del barrio Almirante Brown, quien aseguró ante la policía que su ex pareja le envió mensajes intimidantes a través de distintas redes sociales. Según relató, la mujer —de apellido Luna y residente en Campo Contreras Viejo— le habría advertido que enviaría a su actual novio a su vivienda “en cualquier momento” para matarlo.

El caso se conoció alrededor de las 19.20 de ayer, cuando Juan (nombre ficticio) se presentó en la Comisaría Séptima y explicó que, estando en su casa, comenzó a recibir mensajes por Messenger. Al revisarlos, descubrió que provenían de su ex pareja, quien lo amenazaba explícitamente.

De acuerdo con la denuncia, las intimidaciones continuaron luego por WhatsApp, donde la joven insistió en que “le cortaría los dedos” si lo encontraba en la calle. El damnificado afirmó que no es la primera vez que recibe amenazas de este tipo.

Tras la denuncia, el fiscal Diego Cortez dispuso que la acusada sea notificada de una medida de prohibición de acercamiento e impedimento de contacto hacia el denunciante. Además, ordenó que se incorporen al expediente las capturas de pantalla de los mensajes aportados por la víctima.