Johnny Depp producirá y podría protagonizar la primera versión en inglés de El maestro y Margarita

El proyecto, que aún no tiene director asignado, será producido por la propia compañía de Depp junto a varios colaboradores y marca la primera vez que la icónica novela de Bulgákov se llevará al cine en idioma inglés.

Hoy 07:31

El célebre actor Johnny Depp anunció su intención de asumir la producción, y posiblemente también el papel protagónico, de la primera adaptación cinematográfica al inglés de El maestro y Margarita, la emblemática obra del novelista y dramaturgo soviético Mijaíl Bulgákov, informó Variety este miércoles.

El proyecto fue presentado en el Festival de Cine del Mar Rojo, en Arabia Saudita, y estará a cargo de la propia productora de Depp, IN.2 Film, junto a los productores Svetlana Dali, Grace Loh, Stephen Deuters y Stephen Malit. La película se producirá en colaboración con Tribune Pictures, según indicó The Hollywood Reporter, aunque todavía no se han revelado detalles del casting. Se espera que la producción comience a finales de 2026.

Aunque El maestro y Margarita ya ha sido adaptada para cine, televisión y teatro en diversos idiomas, esta será la primera versión cinematográfica en inglés. La obra de Bulgákov, escrita durante su vida en el Moscú soviético, ha sido reconocida como un clásico de la literatura universal, destacando por su combinación de sátira, romance y elementos fantásticos.

Nacido en Kiev en 1891, cuando Ucrania formaba parte del Imperio ruso, Bulgákov escribió en ruso y se dedicó al periodismo, el teatro y la narrativa. Además de El maestro y Margarita, el autor es conocido por novelas como Corazón de perro, Morfina y La Guardia Blanca, que consolidaron su reputación como uno de los escritores más influyentes del siglo XX.