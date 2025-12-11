DC Studios lanza poster y primer teaser de Supergirl antes del tráiler completo

La películ mostrará a Milly Alcock como la Doncella de Acero en una historia basada en el cómic Woman of Tomorrow, con estreno previsto para el 26 de junio de 2026.

Hoy 08:10

DC Studios estrenó un teaser de Supergirl anticipando el lanzamiento del tráiler completo, que se revelará el jueves 11 de diciembre. La película contará con Milly Alcock en el papel de Kara Zor-El, retomando su personaje tras su cameo en Superman (2025).

Dirigida por Craig Gillespie y escrita por Ana Nogueira, la película es el segundo largometraje bajo la gestión de James Gunn y Peter Safran al frente de DC Studios. Supergirl llegará a los cines el 26 de junio de 2026 y contará con un elenco destacado: Matthias Schoenaerts como Krem of the Yellow Hills, Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll, David Krumholtz como Zor-El, Emily Beecham como Alura In-Ze, y Jason Momoa como Lobo.

En una entrevista de septiembre en The Howard Stern Show, Gunn elogió a Alcock: “Podría ser el mejor casting que he hecho en toda mi vida. Creo que está absolutamente impresionante en la película”.

La historia se basa en la serie de cómics de Tom King de 2022, Supergirl: Woman of Tomorrow, ilustrada por Bilquis Evely y adaptada para la pantalla grande por Ana Nogueira. En la trama, Supergirl y la joven alienígena Knoll viajan por la galaxia para cazar a Krem of the Yellow Hill después de que él asesina al padre de Knoll en frío.