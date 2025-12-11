Amanda Seyfried se niega a disculparse por llamar “odioso” a Charlie Kirk

La actriz aseguró que su comentario sobre el activista conservador, asesinado en septiembre, estaba basado en hechos y reafirmó su derecho a expresar su opinión.
Amanda Seyfried afirmó durante su gira de prensa de The Testament of Ann Lee que no pedirá disculpas por haber llamado “odioso” a Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, tras su asesinato en septiembre en Utah.
“No voy a disculparme por eso”, dijo Seyfried a Who What Wear. “Comenté sobre un hecho concreto, basado en realidad, imágenes y citas reales. Lo que dije fue bastante factual y, por supuesto, tengo derecho a tener una opinión. Gracias a Instagram pude dar claridad, recuperar mi voz y contextualizar lo que habían interpretado mal”.
Kirk, de 31 años, fue asesinado de un disparo en el cuello durante un evento universitario el 10 de septiembre. Tras su muerte, Seyfried escribió en Instagram: “Era odioso”. Su comentario provocó acusaciones de algunos conservadores que interpretaron que justificaba la muerte de Kirk. Sin embargo, la actriz aclaró en un post independiente que su intención era ofrecer contexto y no alimentar polémicas.
“No quiero agregar leña al fuego. Solo quiero dar claridad a algo que fue sacado de contexto irresponsablemente (pero comprensiblemente). El discurso con espíritu crítico, ¿no es eso lo que deberíamos tener?”, escribió Seyfried. También destacó que, aunque criticaba la retórica de Kirk, su asesinato fue absolutamente deplorable y condenó la violencia generalizada en Estados Unidos.
Seyfried se sumó a otros actores de Hollywood que, en septiembre, condenaron el asesinato de Kirk mientras discrepaban públicamente con sus ideas. Jamie Lee Curtis, por ejemplo, expresó conmovida en el podcast WTF con Marc Maron: “No estaba de acuerdo con casi nada de lo que decía, pero creo que era un hombre de fe y espero que en el momento de su muerte se haya sentido conectado con ella”.