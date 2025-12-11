Chaco: viuda negra fue detenida por robar un arma de guerra a un hombre

Alexanda es su nombre, pero usaba un seudónimo. Pidió a un vecino de la capital chaqueña pasar al baño, luego a la habitación y allí cometió el ilícito.

Personal de la División Enlace Operativo Metropolitana, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, llevó adelante un procedimiento en la intersección de avenida Moreno y calle Fray Capelli, en la ciudad de Resistencia, que culminó con el secuestro de un arma de fuego y una motocicleta, además de la conducción de dos personas vinculadas con un hecho denunciado previamente.

De acuerdo a lo informado por Diario Norte de chaco, la investigación se inició tras la denuncia de Walter Patricio Saez (51), domiciliado en el barrio Goitia, quien relató que el día 8 de diciembre recibió en su casa a Alexandra Celeste Bonilla, conocida también como "Celeste Gauna", quien le pidió comida y acceso al baño.

Tras permanecer en la vivienda, la mujer se retiró y el denunciante constató la falta de una pistola semiautomática Bersa calibre 9 milímetros, con cargador colocado, registrada a su nombre con carnet de uso civil y condicional de Anmac.

Las pesquisas permitieron establecer que la sindicada, sin domicilio fijo, se habría reunido con un hombre apodado "Negro", de apellido Falcón, con la intención de comercializar el arma. Con esta información, se implementó un operativo cerrojo en distintos puntos de la ciudad.

En el barrio 29 de Agosto, sobre calles Fortheringam y Tatú Carreta, fue demorado Adrián Daniel Falcón (39), quien circulaba en una motocicleta Honda New Wave color rojo sin dominio colocado.

Tras las averiguaciones se constató que Falcón poseía pedidos activos en causas por supuestas estafas y abuso sexual con acceso carnal. Por otro lado, en el barrio Villa Adelante, personal policial identificó a una mujer y fue detenida.

En presencia de testigos, la mujer extrajo de su cintura un arma de fuego con las mismas descripciones de la sustraída, que fue formalmente secuestrada.