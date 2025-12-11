El INDEC difunde hoy la inflación de noviembre: esperan que se ubique entre 2,3% y 2,5%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicará esta tarde el IPC de noviembre. La suba estaría impulsada por aumentos en precios regulados, estacionales y el fuerte encarecimiento de la carne.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá este jueves el dato de inflación correspondiente a noviembre. Las principales consultoras privadas, junto con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, sitúan el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado en un rango de entre 2,3% y 2,5%.

La previsión del REM, elaborada en base a las estimaciones privadas, proyectó que la inflación de noviembre de 2025 se habría ubicado en el 2,3%. Además, el relevamiento espera que la inflación interanual cierre el año 2025 en 30,4%.

Varias consultoras coincidieron en que la inflación se aceleró ligeramente por encima del 2% debido a factores específicos.

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,5%, registrando los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%), transporte (3,4%), comunicación (3,1%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). La variación interanual fue estimada en 31%.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación del mes pasado alcanzó el 2,5%, con una variación promedio en alimentos y bebidas que trepó al 3%, sosteniendo que “noviembre fue un mes de normalización pero también de correcciones, que contribuyeron a mantener la inflación al alza”.

En relación a la dinámica de los precios en los alimentos, remarcó que “tanto la carne como las frutas impactaron en la dinámica, en particular en las primeras dos semanas del mes, con correcciones del 5,8% y 18,7% respectivamente”.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,3% en noviembre. De esta manera, en lo que va del año, la inflación acumulada es del 27,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,2%, continuando con su desaceleración.

Desde Libertad y Progreso explicaron que “estas décimas por encima del 2% que vemos desde septiembre se deben, fundamentalmente, a la depreciación del peso desde mediados de año, que seguirá impactando en los próximos meses”.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,4% el mes pasado, explicando que “la dinámica de los precios durante el mes estuvo particularmente influida por tres factores: el precio de la carne vacuna, el Cyber Monday y los servicios regulados”.