Boca campeón otra vez: derrotó a Vélez y se quedó con el Trofeo de Campeones de Reserva

El Xeneize venció 2-0 al Fortín en el Florencio Sola, sumó su 30° estrella y cerró un año perfecto bajo la conducción de Mariano Herrón.

11/12/2025

Boca lo hizo de nuevo. Apenas siete días después de quedarse con el Torneo Clausura, el Xeneize volvió a festejar en la categoría Reserva al vencer 2 a 0 a Vélez en el estadio Florencio Sola y levantar el Trofeo de Campeones, una consagración que lo reafirma como el equipo más ganador del año.

Boca logró golpear en un momento clave: Iker Zufiaurre abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo y en el tramo final del partido, cuando el Fortín adelantaba líneas en busca del empate, apareció Lautaro Bianco para definir el 2-0 y sentenciar la historia.

Con esta consagración, el Xeneize alcanza su estrella número 30 en la división y estira aún más la diferencia como el máximo ganador de la categoría. Un cierre ideal para un 2025 que lo tuvo siempre protagonista, competitivo y coronado una vez más.