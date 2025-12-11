Ingresar
La lluvia llegó pasada las 23 y trajo un respiro en Santiago del Estero tras varios días de calor agobiante

La precipitación llegó acompañada de ráfagas moderadas y descendió la temperatura.

Hoy 23:21

Pasadas las 23 de este jueves, una intensa lluvia sorprendió a los vecinos de la Capital santiagueña y marcó un brusco descenso de la temperatura luego de varias jornadas sofocantes. El cambio de aire se sintió de inmediato: lo que hasta hace horas era un clima pesado y casi insoportable, dio paso a un ambiente fresco que trajo alivio a miles de hogares.

La precipitación alcanzó a gran parte de la ciudad y llegó acompañada de ráfagas moderadas y un marcado descenso térmico, poniendo fin a un ciclo de calor extremo que había dominado la semana.

Las calles mojadas, el perfume de tierra húmeda y el sonido de las primeras gotas crearon una postal esperada por muchos santiagueños, que ya anhelaban una pausa frente a las altas temperaturas.

Según los registros preliminares, la caída del termómetro fue rápida y sostenida apenas iniciada la lluvia, lo que anticipa una madrugada más fresca y un viernes con mejores condiciones.

