En vivo: Olímpico va por la recuperación en una dura visita al líder Ferro

El Negro se presenta esta noche en Caballito buscando volver al triunfo en la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 22:50

Olímpico de La Banda afrontará esta noche una prueba de alta exigencia cuando visite a Ferro Carril Oeste, líder de la Liga Nacional de Básquet, desde las 20:05 en el estadio Héctor Etchart.

El Negro bandeño intenta volver al triunfo tras la derrota por 82-76 frente a Peñarol, en Mar del Plata, donde mostró buenos pasajes pero terminó cediendo en el cierre.

El equipo dirigido por Martín Villagrán dejó sensaciones positivas ante el Milrayitas, especialmente en el segundo cuarto, cuando logró su mejor funcionamiento colectivo. En ese tramo, Olímpico encontró fluidez ofensiva, defendió con mayor solidez y estuvo cerca de tomar el control del encuentro. Sin embargo, la irregularidad volvió a aparecer en el último parcial, donde perdió precisión y permitió que el local se quedara con la victoria.

En el plano individual, Dennis McKinney fue nuevamente el jugador más destacado del elenco bandeño. El estadounidense firmó una planilla de 20 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, convirtiéndose en la principal referencia ofensiva del equipo.

La visita de hoy promete ser aún más exigente. Del otro lado estará Ferro, el sólido líder del torneo, que sostiene un impresionante registro de diez victorias y apenas una derrota.

El conjunto de Caballito se muestra firme en ambos costados de la cancha y llega como claro favorito, aunque Olímpico buscará dar el golpe para reencontrarse con la victoria y recuperar confianza en la competencia.