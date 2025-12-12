La Bombonera celebró el Día del Hincha de Boca con una gran fiesta azul y oro

Como cada 12 de diciembre, miles de fanáticos del Xeneize se reunieron en el estadio para festejar su fidelidad al club.

Hoy 22:52

La Bombonera volvió a vestirse de fiesta para celebrar el Día del Hincha de Boca, una fecha que ya es un clásico en el calendario del club. Desde temprano, miles de simpatizantes se acercaron al estadio para vivir una jornada especial, marcada por el color, los cánticos y el sentimiento inalterable por el conjunto de la Ribera.

Según informó oficialmente la institución, el evento estuvo abierto a socios y no socios. Con solo presentar el DNI, los socios pudieron ingresar junto a un acompañante, lo que permitió que el estadio luciera un marco imponente y colmado de camisetas azul y oro.

Las puertas del estadio se abrieron a las 17, mientras que el festival comenzó una hora más tarde. El público disfrutó de distintos shows, con la participación de “Un Poco de Ruido” y la murga “Los Amantes de La Boca”, que le pusieron ritmo y alegría a una celebración que se extendió durante toda la tarde.

Al igual que en la edición anterior, la dirigencia decidió que el Alberto J. Armando sea el punto de encuentro oficial, dejando de lado las habituales concentraciones en el Obelisco. De esta manera, el club apostó por fortalecer el vínculo entre los hinchas y su casa.