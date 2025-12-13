Ingresar
El tiempo para este sábado 13 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: caluroso, sin lluvias y 35ºC de máxima

Para los próximos días se esperan jornadas veraniegas en la Capital santiagueña.

Hoy 00:52
Puente Carretero - Río Dulce - Calor - Verano - Soleado - Santiago del Estero - Capital - La Banda

Este sábado 13 de diciembre de 2025 se presentará con tiempo estable y temperaturas elevadas en Santiago del Estero, de acuerdo al pronóstico oficial.

La jornada comenzará con una mínima de 22°C y el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 35°C durante la tarde, en una clara antesala de días plenamente veraniegos.

Durante toda la jornada el cielo se mantendrá algo nublado, tanto en la madrugada como en la mañana, la tarde y la noche, aunque no se esperan precipitaciones. El calor será protagonista, especialmente en horas de la siesta, cuando se recomienda evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, soplará del sector norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h, aportando algo de movimiento al aire pero sin alivio significativo frente a las altas temperaturas.

Un sábado típico del verano santiagueño: sol, calor y paciencia, como manda la tradición de diciembre en la Madre de Ciudades.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago

