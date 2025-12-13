Tragedia en Chaco: un agente penitenciario murió en un accidente sobre la Ruta 16

El lamentable hecho ocurrió en Roque Sáenz Peña. Otra persona resultó herida.

Hoy 05:45

La mañana del viernes último amaneció con lluvia persistente y calzada resbaladiza en la Ruta Nacional 16. A la altura del kilómetro 146, un choque frontal dejó una víctima fatal: el sargento penitenciario Claudio Alarcón, conductor de un Volkswagen Gol que impactó contra una camioneta 4 x 4. El golpe fue contundente y el agente murió en el acto; el otro conductor recibió asistencia y fue derivado para evaluación médica.



De acuerdo a fuentes policiales citadas por Diario Norte, el siniestro ocurrió en una traza castigada por el agua desde la madrugada, con visibilidad reducida y una carpeta asfáltica que no perdona errores. Las primeras hipótesis apuntan a que el asfalto mojado y una maniobra fallida —o la respuesta limitada del sistema de frenos en esas condiciones— habrían sido determinantes. Así lo indicó el comisario Adolfo Treppo, jefe de la Policía Caminera Zona Interior, al confirmar que peritos trabajan para establecer con precisión la secuencia de los hechos.

La investigación avanza con la toma de testimonios de automovilistas que circulaban por el sector y la revisión de registros de emergencias y cámaras de paso. El tramo afectado quedó con señalización preventiva mientras se realizan las pericias y se ordena el tránsito. En paralelo, la comunidad penitenciaria de Sáenz Peña expresó su pesar por la muerte de Alarcón y dispuso acompañamiento para su familia y compañeros.

Las autoridades pidieron extremar la precaución en la Ruta 16 mientras se esclarecen las causas del siniestro y se normaliza la circulación en la zona del kilómetro 146.