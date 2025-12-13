“Me alegra que el Estadio Madre de Ciudades sea un orgullo de nuestro fútbol”

La exsenadora Claudia Ledesma de Zamora respondió a las críticas de periodistas e influencers porteños por la realización de la final del Torneo Clausura en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Hoy 09:21

La final del Torneo Clausura que se disputa esta noche en Santiago del Estero volvió a generar cuestionamientos desde Buenos Aires, donde referentes del periodismo deportivo criticaron que el partido decisivo no se juegue en CABA.

Claudia de Zamora en Instagram

Ante este escenario, Claudia Ledesma de Zamora se expresó en redes sociales y defendió el Estadio Único Madre de Ciudades, destacando que, pese a las críticas porteñas, hoy se convirtió en un orgullo del fútbol argentino y en un símbolo del crecimiento deportivo del interior del país.