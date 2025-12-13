Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 DIC 2025 | 31º
X
Locales

“Me alegra que el Estadio Madre de Ciudades sea un orgullo de nuestro fútbol”

La exsenadora Claudia Ledesma de Zamora respondió a las críticas de periodistas e influencers porteños por la realización de la final del Torneo Clausura en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Hoy 09:21

La final del Torneo Clausura que se disputa esta noche en Santiago del Estero volvió a generar cuestionamientos desde Buenos Aires, donde referentes del periodismo deportivo criticaron que el partido decisivo no se juegue en CABA.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Claudia de Zamora en Instagram Claudia de Zamora en Instagram

Ante este escenario, Claudia Ledesma de Zamora se expresó en redes sociales y defendió el Estadio Único Madre de Ciudades, destacando que, pese a las críticas porteñas, hoy se convirtió en un orgullo del fútbol argentino y en un símbolo del crecimiento deportivo del interior del país.

TEMAS Claudia de Zamora

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El gobernador Elías Suárez puso en funciones a los 137 comisionados municipales electos el 26 de octubre
  2. 2. El tiempo para este sábado 13 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: caluroso, sin lluvias y 35ºC de máxima
  3. 3. Prestaron juramento las autoridades de las diferentes áreas del Ministerio de Economía
  4. 4. Un joven obrero cayó de un andamio y fue hospitalizado de urgencia
  5. 5. Buscan a solitario delincuente que arrebató una mochila con U$S 80.000
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT