Un camión volcó y provocó el corte total de la Ruta 92

El pesado rodado transportaba forraje cuando el conductor perdió el control y volcó este sábado a pocos kilómetros de la ciudad de Campo Gallo, provocando el corte total de la Ruta Provincial 92.

Hoy 09:45

El siniestro ocurrió por causas que aún se tratan de establecer. A raíz del vuelco, el rodado quedó atravesado sobre la calzada, imposibilitando la circulación vehicular en ambos sentidos.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de Campo Gallo y personal de salud, quienes asistieron al conductor del camión. El chofer fue trasladado al hospital de Campo Gallo para una mejor evaluación médica, encontrándose fuera de peligro según las primeras informaciones.

Las autoridades informaron que se realizarán tareas para retirar el camión y despejar la ruta, con el objetivo de habilitar el tránsito lo antes posible. Mientras tanto, se recomienda a los conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas.