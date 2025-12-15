Crítica de "El sendero azul"

Gabriel Mascaro firma este relato distópico, Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín, sobre una mujer de 77 años que huye a través del Amazonas desobedeciendo las leyes del Gobierno brasileño, que obliga a las personas mayores a recluirse en una colonia.

Hoy 07:45

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

Ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín, 'El sendero azul' nos lleva a un no tan distópico Brasil en el que Tereza, una mujer de 77 años sin necesidad alguna de tirar la toalla, huye río arriba tras recibir la notificación del Gobierno que, en su desesperación por dejar hueco a jóvenes todavía por explotar, obliga a los mayores a retirarse a una colonia en la que vivir sus últimos años.

El realizador Gabriel Mascaro juega con la fantasía distópica en un relato que, dejando de lado su contexto de ciencia ficción, bebe del realismo mágico para contarnos una fábula con crítica política y social en su corazón.

Denise Weinberg es la pícara e irresistible protagonista de una road movie hipnótica, movida por el carisma de su heroína y adornada con una fotografía deslumbrante que convierte el Amazonas tanto en espejismo como en refugio.

Solo se le puede reprochar que, tras tanta belleza, aventura y buenas intenciones, la historia parece agotarse una vez presentadas las resultonas aunque limitadas, ideas sobre las que se sostiene, confiándose totalmente al inagotable fulgor de la imparable Weinberg.

Para los que saben que un mal viaje es mejor que una buena cárcel.