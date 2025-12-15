El actor y director Rob Reiner es encontrado muerto junto a su esposa y sospechan de uno de sus hijos

La Policía los halló en su casa de Los Ángeles, con heridas compatibles con apuñalamiento. Tenía 78 años y es recordado por su actuación en “El lobo de Wall Street” y por la dirección de “Cuando Harry conoció a Sally” y “Cuestión de Honor”.

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su mujer, la fotógrafa y productora Michele Reiner, fueron hallados muertos en su mansión de Los Ángeles. Según medios medios estadounidenses, ambos presentaban heridas compatibles con apuñalamiento y las principales sospechan recaen sobre uno de sus hijos.

Hijo de un gigante de la comedia como Carl Reiner, Rob se convirtió en uno de los cineastas más destacados de su generación con películas como “Cuando Harry conoció a Sally” y “Cuestión de Honor”, y más tarde brilló como actor en el papel de padre del personaje de Leonardo Di Caprio en “El Lobo de Wall Street”.

Las autoridades investigaban un "aparente homicidio", dijo el capitán Mike Bland de la Policía de Los Ángeles. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo que respondió a una solicitud de ayuda médica poco después de las 15:30.

El diario Los Angeles Times afirmó que un familiar estaba siendo investigado en relación con ambas muertes y filtró que en el domicilio de la pareja no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

En ese sentido, la revista People informó que uno de los sospechosos del asesinato es su hijo mediano, Nick, de 32 años.

De todos modos, otros medios locales se limitan a indicar que la Policía está interrogando a un familiar cercano en su investigación por aparente homicidio.

Por su lado, en una conferencia de prensa, el subjefe de Policía Alan Hamilton apuntó que no estaban buscando a nadie como sospechoso por el momento y recalcó que iban a tratar de hablar con todos los familiares que pudieran durante sus pesquisas.

Rob y Michele Reiner se casaron en 1989, el mismo año en que se estrenó “Cuando Harry conoció a Sally”, y tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy.

Nick participó en el guión de 'Being Charlie', estrenada en 2015 y que se basó en sus problemas de adicciones. Habla de un joven de 18 años adicto a las drogas, que tras lograr escapar de un centro de rehabilitación y regresa a casa.

Rob Reiner, quien de acuerdo con la biografía publicada en la página de IMDB, nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, ganó el premio Emmy al mejor actor de reparto en una comedia en 1974 y 1978.