Revelan el papel que Scarlett Johansson podría interpretar en The Batman: Part II

Versiones indican que la actriz encarnaría a un personaje clave en el arco de The Long Halloween, de fuerte influencia en la saga dirigida por Matt Reeves.

Hoy 08:32

Desde que trascendió que Scarlett Johansson mantiene conversaciones avanzadas para incorporarse al elenco de The Batman: Part II, comenzaron a circular distintas versiones sobre el personaje que podría encarnar la actriz, en lo que marcaría su desembarco en el universo cinematográfico de DC tras su paso por Marvel.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según información del insider Jeff Sneider, Johansson interpretaría a Gilda Gold, también conocida como Gilda Dent, esposa de Harvey Dent en los cómics de Batman. El personaje aparece en diversas historias vinculadas a la transformación de Dent en Dos Caras, generalmente con un rol secundario frente al protagonismo del fiscal de distrito de Gotham.

Scarlett Johansson

No obstante, Gilda Dent adquiere mayor relevancia en la saga Batman: The Long Halloween, donde es revelada como la villana Festivo, responsable de una serie de asesinatos cometidos en fechas significativas del calendario. El director Matt Reeves ha manifestado en reiteradas oportunidades su afinidad por este arco narrativo, que ya influyó en The Batman (2022), lo que abre la posibilidad de que esta historia tenga mayor peso en la secuela y otorgue a Johansson un papel central en la trama.

Scarlett Johansson

De acuerdo con Sneider, Emma Stone habría sido la primera opción del estudio para el papel, pero la actriz declinó la propuesta. Ante esta negativa, Warner Bros. avanzó con Johansson, quien regresaría así al cine de superhéroes luego de su despedida del Universo Cinematográfico de Marvel con Viuda Negra en 2021.

El proyecto también habría atravesado cambios en otros roles. Brad Pitt fue considerado para interpretar a Christopher Dent, el padre de Harvey, aunque finalmente descartó la participación por compromisos de agenda. Resta conocer si el estudio logrará cerrar definitivamente el elenco y quiénes ocuparán los papeles pendientes en la esperada secuela de The Batman.