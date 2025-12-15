Ingresar
El Gobierno Nacional confirmó asueto para empleados públicos durante las fiestas

La disposición rige por Navidad y Año Nuevo y establece que los servicios esenciales deberán funcionar con normalidad.

Hoy 08:09

El Gobierno decretó asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el vocero Manuel Adorni, fue oficializada en el Boletín Oficial.

De esta manera, se busca facilitar los preparativos y los desplazamientos familiares en vísperas de las fiestas de fin de año.

Según el Decreto 883/2025, estas fechas tienen un “arraigado significado cultural, social y familiar para los argentinos, y suelen ser motivo de reunión y celebración con seres queridos”.

Por eso, el Gobierno consideró “oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades, permitiendo que las personas puedan disponer de un tiempo razonable para concretar los preparativos, desplazamientos y actividades vinculadas a dichas conmemoraciones”.

Además, el Gobierno señaló que la medida tendrá un impacto positivo en el sector turístico y no implicará ningún gasto adicional para el Estado.

A pesar de ser asueto para el sector de Administración Pública Nacional, cada organismo deberá garantizar la continuidad de servicios esenciales -salud, seguridad y emergencias- en estas fechas.

El decreto establece que la medida no incluye a instituciones bancarias ni entidades financieras, que deberán trabajar con normalidad tanto el 24 como el 31 de diciembre.

TEMAS Gobierno Nacional Asueto

