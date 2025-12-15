Ingresar
La AFA y Pablo Toviggino le respondieron al Gobierno tras la denuncia de Patricia Bullrich

La Asociación del Fútbol Argentino emitió un duro comunicado y su tesorero se expresó en la red X.

Hoy 14:33

En un duro comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le respondió al Gobierno tras la denuncia de Patricia Bullrich ante la Conmebol y defendió la gestión del presidente Claudio “Chiqui” Tapia al frente del organismo.

Anteriormente, su tesorero Pablo Toviggino también salió al cruce en su cuenta de X.

“Senadora, aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas. Lo que genera la Selección Campeona del Mundo, se destina a sostener una estructura de 1.300 trabajadores de planta permanente (sin subsidios estatales) y al mantenimiento de predios de nivel internacional donde entrenan 24 selecciones nacionales masculinas y femeninas. En el predio Lionel Andrés Messi circulan a diario 1.000 personas y 400 atletas se alimentan en sus comedores. Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un TOSTADO”, expuso Toviggino.

EL COMUNICADO DE LA AFA

Cuando llegamos a la conducción de la AFA en 2017, nos encontramos con una institución devastada. Económicamente, la casa del fútbol argentino estaba desordenada, con deudas acumuladas y compromisos incumplidos con los clubes. La dependencia de recursos externos, como el programa Fútbol Para Todos, había dejado a la Asociación sin autonomía financiera y con una administración poco clara. 

Institucionalmente, el panorama era igual de crítico. Tras la muerte de Julio Grondona, la AFA quedó sin conducción firme. El episodio del famoso “38-38” en las elecciones de 2015 fue un papelón que mostró al mundo la falta de seriedad en nuestros procesos internos. La FIFA tuvo que intervenir en 2016 con una Comisión Normalizadora para evitar sanciones y garantizar que, entre otras cosas, nuestros Torneos se pudieran seguir jugando y nuestras Selecciones pudieran seguir compitiendo.

La imagen pública estaba dañada. Los clubes estaban divididos, los entrenadores renunciaban, y hasta nuestros máximos referentes de la Selección llegaron a plantearse dar un paso al costado. Era un escenario de descrédito total, con riesgo de sanciones internacionales y sin confianza de los hinchas ni de la sociedad. 

Eso fue lo que encontramos: una AFA acéfala, desfinanciada y desprestigiada. Desde ese punto de partida comenzamos a trabajar para ordenar las cuentas, recuperar la credibilidad y devolverle a la institución el prestigio que merece.
 Desde ese día a la fecha, la AFA, no sólo recuperó la posición que ocupaba en el fútbol mundial, se convirtió en un organismo superavitario, como está de moda decir ahora, y hoy no recibe un solo peso del estado. 

Se mantenían deudas de hasta tres meses de sueldos a los Cuerpos Técnicos que precedieron a la actual conducción, todo lo cual fue regularizado. En la actualidad, con una plantilla de 1.300 personas (incluidos Cuerpos Técnicos, Cuerpos Médicos, Personal auxiliar, Administrativos, Árbitros, Veedores, Inspectores) la AFA afronta mensualmente, en término, una erogación mensual en concepto de sueldos de aproximadamente 4.000 millones de pesos. Reiteramos, ello sin subsidios del Estado Nacional.

Nuestro Predio “Lionel Andrés Messi”, es de nivel internacional. Allí entrenan 24 Seleccionados, femeninos y masculinos, de todas las disciplinas, once, Futsal y Fútbol Playa. Aproximadamente 1.000 personas transitan el Predio y 400 atletas diariamente se alimentan en los comedores.

Con iniciativa, creatividad y esfuerzo propio y de quienes nos acompañan en estos emprendimientos, llevamos la profesionalización a todas las Categorías del fútbol masculino e incluimos a la Primera División “A” del fútbol femenino.

Se iniciaron los proyectos y trabajos en el nuevo Predio que será destinado a las distintas Selecciones femeninas de nuestra Asociación. Nunca antes se había dado este impulso, totalmente merecido, al fútbol femenino. También es cierto y así lo entendemos, que aún hay mucho por hacer y en ese camino estamos enfocados.

En este punto es interesante destacar, contra creencia, tal vez por falta de información o por una interesada desinformación, que de los derechos televisivos la AFA no se queda con ningún porcentaje. Todo lo ingresado se destina íntegramente a los clubes, en la medida de las posibilidades y porcentajes de distribución dispuestos por la dirigencia del fútbol. Si hilamos fino, para cubrir estos costos, que deben entenderse como una inversión y no como un gasto, la AFA debe recurrir a otros recursos tales como acuerdos comerciales con sponsors y partidos amistosos de la Selección mayor (a estos últimos ingresos se le deben descontar los gastos / inversión para afrontar la preparación continua y la logística de la participación de todas nuestras Selecciones y en las distintas competiciones).

Todo eso, se hizo gracias al esfuerzo de los actuales dirigentes del fútbol argentino y del Comité Ejecutivo que desde ya hace 8 años y medio viene trabajando incansablemente para hacer más y mejor para el desarrollo federal de nuestro deporte.

Todo lo hecho se gestionó a lo largo y a pesar de tres gobiernos distintos. Cada uno, a su manera, eligió a la AFA como blanco de sus ambiciones políticas.

En la Presidencia del Ing. Mauricio Macri tuvimos que soportar constantes amenazas de intervención, denuncias de cohecho, tráfico de influencias, lavado de dinero y demás inventos, todo con el objeto de instaurar un modelo de gestión distinto al que había elegido el fútbol argentino. Este claro accionar no fue casual ni inocente, probablemente defendían intereses particulares.

Luego, durante el gobierno del Dr. Alberto Fernández, el ex presidente se expresó públicamente en contra de esta dirigencia y pretendió ungir a su propio candidato para que dirija los destinos de la AFA, obviamente en contra de lo que se había elegido democráticamente.

Aún hoy insisten con presentarnos como la AFA peronista, cuando fuimos nosotros quienes no acompañamos con nuestra imagen la compulsa proselitista. Tanto nuestro tesorero como nuestro presidente fueron investigados y oportunamente sobreseídos en todas las causas iniciadas en el marco de una evidente persecución política hacia ambos (aquí el detalle de algunas de las referidas denuncias:1.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. 2- Juzgado Criminal y Correccional N° 12. 3- acumulada, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. 4.- Juzgado Penal Económico N° 7. 5.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6. 6.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33. 7.- Juzgado en lo Criminal y Correccional N°33. 8.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. 9.- Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1. 10.-  Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8. 11.- en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8. 12-  Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10. 13.- Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional N° 6. 14.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62. 15.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3. 16.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12.).

Nuestro Presidente resultó investigado por la justicia federal de Campana por denuncias de contrabando y lavado de dinero, que luego derivaron en el fuero penal económico de la Capital y siendo finalmente sobreseído.

Más acá, ya durante la presidencia del Dr. Javier Milei, tuvimos que enfrentar el ataque coordinado de su Ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona, de la Diputada Juliana Santillán y de actual Senadora Patricia Bullrich.

Avanzaron con la IGJ intentando obstruir la realización de la Asamblea de la AFA y el pleno ejercicio del derecho democrático de la dirigencia a manifestar su libre decisión a través de algo tan simple, claro y transparente como lo es el acto de la votación.

No pudiendo lograr su objetivo, volvieron las amenazas de la intervención.

Nuevamente se presentaron denuncias por desbaratamiento de derechos acordados ante la Justicia Federal de la Capital Federal. En todas y cada una de las oportunidades, ajustado a derecho, fueron brindadas las explicaciones correspondientes.

Un capítulo aparte se lo lleva la intención de imponer a las Sociedades Anónimas Deportivas, en contra de la libertad que tienen los clubes a través de sus dirigentes para elegir el modelo de Asociaciones Civiles sin fines de lucro.

No contento ni de acuerdo en admitir la libre decisión de los clubes, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Dr. Federico Sturzenegger expresó públicamente su estrategia para continuar con su plan de acción: empobrecer a los clubes aumentando la alícuota del Decreto 1212. Siempre en defensa de nuestros clubes y nuestras Ligas de todo el país la AFA acudió ante los estrados judiciales competentes y una vez más la justicia puso límite a ese nuevo y desesperado intento del Gobierno Nacional a través de uno de sus Ministros.

Como si lo antedicho fuera poco, la propia Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, formuló una denuncia intentando vincular insólitamente a nuestro Tesorero con una supuesta red de espionaje ruso, algo a todas luces descabellado.

Durante la gestión iniciada en 2017, siempre se eligió privilegiar el fútbol frente a cuestiones político partidarias. Nunca nos préstamos a la utilización de los Campeones de América y del Mundo, nuestros planteles no representan a un partido político, sino a un país.

En lo concerniente a lo netamente deportivo, que es a lo que nos debemos y dedicamos, lo que a continuación resumimos es una muestra que estamos por el rumbo correcto:
 

Nuestros Clubes:

TorneoClubResultado
CONMEBOL Libertadores 2017Club Atlético LanúsSubcampeón
CONMEBOL Sudamericana 2017Club Atlético IndependienteCampeón
CONMEBOL Recopa 2018Club Atlético IndependienteSubcampeón
Copa Suruga Bank 2018Club Atlético IndependienteCampeón
CONMEBOL Libertadores 2018Club Atlético River PlateCampeón
CONMEBOL Recopa 2019Club Atlético River PlateCampeón
CONMEBOL Libertadores 2019Club Atlético River PlateSubcampeón
CONMEBOL Sudamericana 2019Club Atlético ColónSubcampeón
CONMEBOL Sudamericana 2020Club Soc. y Dep. Defensa y JusticiaCampeón
CONMEBOL Sudamericana 2020Club Atlético LanúsSubcampeón
CONMEBOL Recopa 2021Club Soc. y Dep. Defensa y JusticiaCampeón
CONMEBOL Libertadores de Futsal 2021Club At. San Lorenzo de AlmagroCampeón
CONMEBOL Libertadores de Futsal Femenina 2022Club At. San Lorenzo de AlmagroSubcampeón
CONMEBOL Libertadores Femenina 2022Club Atlético Boca JuniorsSubcampeón
CONMEBOL Libertadores Sub 20 2023Club Atlético Boca JuniorsCampeón
CONMEBOL Libertadores 2023Club Atlético Boca JuniorsSubcampeón
CONMEBOL Libertadores Sub 20 2024Club Atlético Boca JuniorsSubcampeón
CONMEBOL Libertadores de Futsal 2024Club Atlético Barracas CentralSubcampeón
CONMEBOL Sudamericana 2024Racing ClubCampeón
CONMEBOL Libertadores de Futsal Femenina 2024Club Atlético River PlateSubcampeón
CONMEBOL Recopa 2025Racing ClubCampeón
CONMEBOL Libertadores de Futsal Femenina 2025Club Atlético All BoysSubcampeón
CONMEBOL Sudamericana 2025Club Atlético LanúsCampeón

 

Nuestras selecciones:

TORNEOSELECCIÓNRESULTADO
CONMEBOL Sudamericano Sub 15 2017Sub 15 masculinaCampeón
CONMEBOL Liga Sudamericana de Futsal 2017Mayor de Futsal masculinaGanador
CONMEBOL Liga Sudamericana de Futsal 2017Sub 19 de Futsal masculinaGanador
Tailandia’5 2017 Copa Cuatro Naciones de FutsalMayor de Futsal masculinaCampeón
CONMEBOL Sudamericano Sub 18 de Futsal 2017Sub 18 de Futsal masculinaSubcampeón
CONMEBOL Copa América de Futsal 2017Mayor de Futsal masculinaSubcampeón
Torneo Internacional Sub 20 Cotif 2018Sub 20 masculinaCampeón
Development Tournaments Sub 16 2019Sub 16 masculinaCampeón
CONMEBOL Sudamericano Sub 17 2019Sub 17 masculinaCampeón
Torneo Sub 17 Valentín Granatkin, Rusia 2019Sub 17 masculinaCampeón
Torneo Internacional 4 Naciones Sub 17 2019Sub 17 masculinaSubcampeón
CONMEBOL Sudamericano Sub 20 2019Sub 20 masculinaSubcampeón
I Grand Prix de Futsal Femenino 2019Mayor de Futsal femeninaSubcampeón
IV Juegos Sudamericanos de Playa 2019Mayor de Fútbol Playa masculina  Subcampeón
Juegos Panamericanos 2019Sub 23 masculinaMedalla de Oro
Juegos Panamericanos 2019Mayor femenina Medalla de Plata
United Football Festival 2019Sub 23 masculina Campeón
CONMEBOL Sudamericano Sub 15 2019Sub 15 masculinaSubcampeón
Torneo Internacional de Fútbol Femenino 2019Sub 17 femeninaCampeón
CONMEBOL Liga Sudamericana de Futsal 2019Mayor de Futsal masculinaSubcampeón
CONMEBOL Liga Sudamericana de Futsal 2019Sub 20 de Futsal masculinaSubcampeón
CONMEBOL Copa América Femenina de Futsal 2019Mayor de Futsal femeninaSubcampeón
CONMEBOL Liga Sudamericana deMayor de Fútbol Playa masculinaSubcampeón
Fútbol Playa 2019Sub 20 de Fútbol Playa masculinaCampeón
CONMEBOL Sudamericano Sub 20 de Fútbol Playa 2019Sub 20 de Fútbol Playa masculinaCampeón
Torneo Preolímpico Sub 23 2020Sub 23 masculinaCampeón
CONMEBOL Copa América 2021Mayor masculinaCampeón
Finalíssima CONMEBOL-UEFA 2022Mayor masculinaCampeón
49° Mundial Montaigu Sub 17 2022Sub 17 masculinaSubcampeón
CONMEBOL Copa América de Futsal 2022Mayor de Futsal masculinaCampeón
Juegos Sudamericanos de la Juventud 2022Mayor de Futsal masculinaCampeón
El Salvador Beach Soccer Cup Femenina 2022Mayor de Fútbol Playa femeninaSubcampeón
Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022Mayor masculinaCampeón
Torneo Internacional Sub 20 Cotif 2022Sub 20 masculinaCampeón
Cuadrangular Internacional Sub 20 2022Sub 20 masculinaCampeón
Juegos Odesur 2022Mayor de Futsal masculinaMedalla de Oro
Juegos Odesur 2022  Mayor de Futsal femenina  Medalla de Plata
Juegos Odesur 2022Mayor de Fútbol Playa masculinaMedalla de Plata
Winter Futsal Cup Sub 20 2022Mayor de Futsal masculinaCampeón
CONMEBOL Sudamericano de Futsal Sub 17 2022Sub 17 de Futsal masculinaCampeón
Torneo Cono Sur de Fútbol Playa 2022Mayor de Fútbol Playa masculinaCampeón
CONMEBOL Copa América de Fútbol Playa 2023Mayor de Fútbol Playa masculinaSubcampeón
CONMEBOL Liga Evolución de Futsal 2023Mayor de Futsal masculinaCampeón
CONMEBOL Sudamericano Sub 20 de Futsal 2023Sub 20 de Futsal masculinaSubcampeón
CONMEBOL Copa América Futsal Femenina 2023Mayor de Futsal femeninaSubcampeón
Torneo Cotif L’Alcudia 2024Sub 20 masculinaSubcampeón
CONMEBOL Copa América de Futsal 2024Mayor de Futsal masculinaSubcampeón
CONMEBOL Copa América 2024Mayor masculinaCampeón
Torneo Preolímpico Sub 23 2024Sub 23 masculinaSubcampeón
CONMEBOL Sudamericano de Futsal Sub 17 2024Sub 17 de Futsal masculinaCampeón
Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2024Mayor de Futsal masculinaSubcampeón
Indonesia World 4´Series de Futsal 2024Mayor de Futsal masculinaCampeón
CONMEBOL Liga Evolución de Futsal 2024Mayor de Futsal masculinaSubcampeón
CONMEBOL Sudamericano de Futsal Sub 20 2024Sub 20 de Futsal masculinaCampeón
CONMEBOL Sudamericano Sub 20 2025Sub 20 masculinaSubcampeón
CONMEBOL Copa América Futsal Femenina 2025Mayor de Futsal femeninaSubcampeón

 

Toda esta resumida actividad, sumada a la cada vez mayor competitividad, asistencia a los estadios, audiencia y visualización hace que año a año los jugadores formados en las divisiones formativas de nuestros clubes sean requeridos desde el exterior, contando en la actualidad con un gran número de ellos que integran los planteles de los equipos de las Ligas más importantes del mundo.

Socialmente debemos destacar la actitud de nuestros clubes y de la propia AFA durante la Pandemia y ante cada uno de los eventos que conmovieron a la comunidad, abriendo sus puertas para acoger a los necesitados o para reunir donaciones destinadas a los afectados.

Y en momentos en los que se dice mucho, se desinforma y todo se confunde, es importante recordar algo que para nosotros sigue siendo evidente: en la Asociación del Fútbol Argentino no hay política partidaria. Lo único que tenemos es trabajo, convicción y un proyecto que nos llevó a donde estamos.

Porque al final del día, mientras algunos critican desde afuera (los mismos que criticaban la decisión de sostener al DT. Scaloni y su Cuerpo Técnico antes de que ganaran un mundial y dos copas américa), nosotros seguimos haciendo lo que siempre hicimos: poner la pelota en el piso, jugar simple, mirar el largo del campo y trabajar para que el fútbol argentino siga creciendo. Si eso genera sospechas, teorías creativas o debates interminables, será porque estamos haciendo las cosas demasiado bien.

Después de todo, en la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna. 

En el mientras tanto, en el país:

Proyectos Destacados para Sesiones Extraordinarias (Argentina):
Presupuesto 2026: Detalla recursos y gastos del Estado para el próximo año.
Inocencia Fiscal: Busca modificar el sistema impositivo. Proyecto presentado e impulsado por José Luis Espert.
Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria: Parte del plan económico del gobierno.
Modernización Laboral: Propone cambios en indemnizaciones, aportes patronales y negociación colectiva.
Reforma del Código Penal: Incluye ajustes en el marco legal penal.

Más de 90.000 puestos de trabajos perdidos desde noviembre de 2023 hasta la fecha. Más de 20 empresas y fábricas importantes a nivel nacional que cerraron sus plantas por el aumento masivo de importaciones y la caída extrema del consumo.

Con ese dramático contexto del país y el foco puesto en cuestiones que nada tienen que ver con la realidad que atravesamos los argentinos, nosotros, igual, no te daremos los derechos.

